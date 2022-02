Olympia 2022 - Hier wird es am Dienstag spannend

Am Dienstag gibt es aus deutscher Perspektive womöglich gleich in mehreren Sportarten Grund zum Jubeln. Gold im Zweierbob scheint durch Francesco Friedrich oder Johannes Lochner beinahe schon sicher. In der Nordischen Kombination peilt der Oberstdorfer Vinzenz Geiger seinen zweiten Olympiasieg in Peking an. Die Biathlon-Männer wollen endlich Edelmetall - die Staffel bietet die nächste Chance. Die Starnbergerin Kira Weidle hat beste Aussichten in der Abfahrt. Im Snowboard hat sich bislang Annika Morgan aus Mittenwald gut geschlagen.

Diese Medaillen werden vergeben

Freestyle: Slopestyle Frauen

Im Slopestyle der Freestyle-Frauen kann der amerikanisch-chinesische Superstar Eileen Gu, die für China antritt, ihr zweites Gold nach dem Big-Air-Wettbewerb holen. Das Finale beginnt um 2.30 Uhr. Kelly Sildaru aus Estland ist eine weitere Topfavoritin. Die deutsche Aliah Delia Eichinger (Schönberg) war in der Qualifikation gescheitert.

Snowboard: Big Air Frauen

Stichwort Big Air - am Dienstag steht das Finale der Snowboard-Frauen an, ebenfalls um 2.30 Uhr. Mit dabei im Kampf um die Medaillen: Annika Morgan aus Mittenwald. Die weiteren Favoritinnen sind die Titelverteidigerin Anna Gasser (AUT) und Zoi Sadowski-Synott (NZL).

Ski Alpin: Abfahrt Frauen

Um 4 Uhr folgt die nächste reelle Medaillen-Chance für den deutschen Verband - bei der Abfahrt der Frauen. Die WM-Zweite Kira Weidle (Starnberg) überzeugte im Abschlusstraining als Zweite. Sie selbst glaubt, dass noch Luft nach oben sei: "Ich war noch nicht bei 100 Prozent, da ist noch Zeit drin", so die 25-Jährige. Weitere Topfavoritinnen sind die italienische Titelverteidigerin Sofia Goggia sowie die beiden Schweizerinnen Corinne Suter und Lara Gut-Behrami.

Snowboard: Big Air Männer

Zurück aufs Brett: Nach den Frauen steht um 6 Uhr das Finale der Männer beim Snowboard-Big-Air-Wettbewerb an. Die Topfavoriten sind Max Parrot (CAN) und Marcus Kleveland (NOR). Leon Vockensperger (Rosenheim) und Noah Vicktor (Bischofswiesen) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Biathlon: Staffel Männer

Die deutschen Biathlon-Männer gingen in Peking bislang leer aus, was Medaillen betrifft. Die nächste Chance bietet sich ihnen in der Staffel über 4 x 7,5 km. Erik Lesser (Frankenhain), Roman Rees (Oberried), Benedikt Doll (Breitnau) und Philipp Nawrath (Nesselwang) gehen ab 7.30 Uhr in die Loipe. "Das Ziel ist eine Medaille, ganz klar. Entweder hopp oder top. Wir sind jetzt nicht in der Favoritenrolle, aber ich bin da schon optimistisch, dass wir es schaffen können", sagte Rees. Schon in der Favoritenrolle: Norwegen, Frankreich, Schweden.

Eisschnelllauf: Teamverfolgung Frauen und Männer

Weiter geht's mit Eisschnelllauf, aber ohne deutsche Beteiligung. Um 9.28 Uhr beginnt das Finale der Frauen-Teamverfolgung mit den favorisierten Japanerinnen und Kanadierinnen. Um 9.47 Uhr sind die Männer dran. Hier gehen die Niederlande, USA, Norwegen und Russland mit den besten Chancen an den Start.

Nordische Kombination

Der Kombinierer Vinzenz Geiger hat in Peking schon einmal Gold geholt, im Einzelwettbewerb auf der Normalschanze. Nun hat der mitfavorisierte Oberstdorfer seine zweite Chance auf der Großschanze. Um 9 Uhr geht's los auf dem Bakken, der abschließende Langlauf über 10 km beginnt um 11.30 Uhr. Aus dem DSV-Lager starten außerdem Titelverteidiger Johannes Rydzek (Oberstdorf), Julian Schmid (Oberstdorf) und Manuel Faißt (Baiersbronn). Zu den Topfavoriten gehört aber auch Johannes Lamparter (AUT). Der nachnominierte Faißt, der den Corona-infizierten Terence Weber ersetzt, gewann auf Anhieb das Training. Der ebenfalls positiv getestete Eric Frenzel konnte zwar inzwischen aus seiner Isolation heraus, darf aber am Dienstag noch nicht starten. Auch der Superstar der Szene, Jarl Magnus Riiber, war positiv getestet worden. Der Norweger nahm zwar nicht am Training teil, steht aber - im Unterschied zu Frenzel und Weber - auf der Startliste für Dienstag.

Bob: 3. und 4. Lauf Zweier Männer

Fast sicher scheint schon eine Medaille im Männer-Zweierbob. Nach zwei von vier Läufen führt Francesco Friedrich (Oberbärenburg) vor dem Berchtesgadener Johannes Lochner. Überraschend ist auch Christoph Hafer (Bad Feilnbach) auf Schlagdistanz zu Bronze. Der dritte Durchgang startet um 13.15 Uhr, der entscheidende vierte um 14.50 Uhr. Zu den Topfavoriten gehören ansonsten noch Justin Kripps (CAN) und Rostislaw Gaitiukewitsch (ROC).