Kombinierer Johannes Rydzek - Zweifacher Titelverteidiger

Bereits zum vierten Mal nimmt Johannes Rydzek an Olympischen Spielen Teil. Kontinuierlich hatte sich der Nordische Kombinierer dabei gesteigert: Team-Bronze 2010 in Vancouver, Team-Silber 2014 in Sotschi. In Peking geht er nun als zweifacher Titelverteidiger an den Start: im Einzel-Wettbewerb von der Großschanze und im Team.

Ohne Favoritenrolle in Peking

Eine weitere Steigerung wäre allerdings eine Sensation, schon eine ähnliche Leistung ist kaum zu erwarten. Mittlerweile ist der 30-jährige Oberstdorfer nicht mehr der Siegläufer schlechthin. Dennoch ließ er mit den Plätzen drei und fünf in Val di Fiemme Anfang 2022 aufhorchen. Er zeigte, dass er noch für eine Top-Platzierung in Peking in Frage kommen könnte. Zumal mit Jarl Magnus Riiber und Teamkollegen Eric Frenzel gleich zwei Medaillenkandidaten wegen einer Corona-Infektion den Wettbewerb auf der Normalschanze am Mittwoch verpassen.

Dominator der WM 2017

Nachdem Rydzek schon vier Mal Edelmetall bei den Weltmeisterschaften 2015 in Falun abgeräumt hatte - darunter zwei Mal Gold -, kam es zwei Jahre später in Lahti förmlich zu einer Leistungsexplosion. Mit einem historischen Vierfachtriumph in den beiden Einzel- und Teamwettbewerben wurde er zum Star dieser WM. Vorübergehend stellte er damit auch das bisherige Aushängeschild der deutschen Kombinierer, Eric Frenzel, in den Schatten.

Hoffen auf eine Medaille im Team

Eine Medaille in den Einzelrennen in Peking wäre allerdings eine Überraschung für Rydzek. Seine Hoffnungen ruhen vor allem auf den Teamwettbewerben, wenn er denn dafür nominiert wird. Wenn nicht, kann er zumindest seiner kleinen Schwester Coletta die Daumen drücken, für die 24-jährige Langläuferin ist Peking Olympia-Premiere.