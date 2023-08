Nullnummer in Freiburg: SpVgg Unterhaching bleibt ungeschlagen

Die SpVgg Unterhaching hat sich den nächsten Punkt in der 3. Liga erkämpft. Das Team von Marc Unterberger hielt am Mittwoch bei der U23 des SC Freiburg gut mit und fuhr durch das 0:0 den fünften Punkt im dritten Spiel ein. Mit einem Sieg hätten die Oberbayern sogar auf Rang eins springen können, so steht der Aufsteiger auf Rang fünf.