Nach Kritik am Spielplan: Tuchel verzichtet auf Wechsel in Köln

Tuchel über fehlende Wechsel: "Hatte keine zündende Idee"

Dass Tuchel keine Wechseloption zog sei "gar nicht, weil ich meinen Spielern auf der Bank nicht vertraut hätte" gewesen, erklärte er nach der Partie bei "DAZN". Stattdessen sah er sein Team "so gut im Spiel", dass er diesen Rhythmus nicht unterbrechen wollte. "Ich habe die ganze Zeit noch überlegt, wie wir Thomas (Müller) noch aufs Feld kriegen, vielleicht Mathys (Tel), vielleicht Rapha (Guerreiro) noch ein paar Minuten geben", doch keiner der genannten sollte noch Spielpraxis bekommen.

Das nahm der Coach hinterher auf seine Kappe: "Ich habe ein bisschen mit mir gehadert heute und hatte keine zündende Idee", so Tuchel, der ergänzte: "Ich habe es gerade den Jungs gesagt. Normalerweise kommt das nicht vor und sie sollen alle den Spirit beibehalten, den sie heute gezeigt haben, und es mir nicht übel nehmen."

Goretzka: "Sind schon sehr, sehr platt hier angekommen

Leon Goretzka wollte die fehlenden Wechsel auch eher als Zeichen sehen, "weil es einfach gestimmt hat". Dennoch erkannte er extrem schwierige Bedingungen für sein Team: "Wir sind schon sehr, sehr platt hier angekommen. Viele Spieler, die in den Nationalmannschaften viele Reisestrapazen hatten, und dann gleich das Freitagsspiel."

Doch dafür löste seine Mannschaft die Aufgabe in Köln souverän und gewann hochverdient. "Es war ein richtig gutes Spiel für uns. Einige Leute gucken vielleicht auf das Ergebnis und haben mehr erwartet", sagte Torschütze Harry Kane, der zugab: "Wir haben das Spiel kontrolliert, hätten sicher zwei, drei Tore mehr schießen können." Aber ein Tor reichte an diesem Abend.

Am Mittwoch wartet bereits die nächste Aufgabe in der Champions League. Die Münchner empfangen den FC Kopenhagen, sind aber bereits als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. Gut möglich, dass Trainer Tuchel dann dem ein oder anderen Spieler die Pause geben kann, die ihm in Köln nicht vergönnt war.