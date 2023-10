Müller vor 125. Länderspiel - Nagelsmann lässt Aufstellung offen

Es war einer dieser speziellen Thomas-Müller-Momente, mit denen die Pressekonferenz der deutschen Fußballnationalmannschaft vor dem Freundschaftsspiel gegen Mexiko im US-amerikanischen Philadelphia (18.10.2023, 2.00 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker) begann.

DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle erinnerte den Nationalspieler an das letzte, unangenehme Aufeinandertreffen zwischen der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes und der Mexikos. Das war eine 0:1-Auftaktniederlage bei der WM 2018 in Russland und ebnete den Weg ins historische erste Vorrunden-Aus.

Thomas Müller und die WM-Pleite gegen Mexiko 2018

Ob sich Müller, damals Stammspieler, daran erinnert? "Jetzt schon wieder", konterte er schmunzelnd, um direkt danach durchaus nachdenklich zurückzublicken: "Das war der Auftakt der Periode, der wir in den letzten Jahren nachtrauern, wo wir negativ zurückschauen", ergänzte Müller, "es gehört zu unserer Historie als Mannschaft, aber auch individuell, das gehört dazu."

In der Tat: Seit dem Vorrunden-Aus 2018 überzeugte die DFB-Elf viel zu selten. Einer durchwachsenen EM 2020 folgte das erneute Vorrunden-Aus bei der WM 2022. Doch die Vergangenheit soll endlich einmal abgehakt sein.

"Ich freue mich eher, dass wir gut gestartet sind und mein Gedanke ist, dass fortzusetzen, was wir am Samstag gestartet haben", ergänzte Müller. Das 3:1 gegen die USA hat im Team offenbar einen Knoten gelöst. Die letzten fünf Jahre abhaken, einfach nur noch nach vorne schauen, so das Credo.

125. Länderspiel "eher beiläufig"

Dass Müller überhaupt noch dabei ist und gegen Mexiko sein 125. Länderspiel absolvieren könnte? "Solche Jubiläen und Bestmarken sind für mich eher beiläufig", sagte der FC-Bayern-Spieler. Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ einen Müller-Einsatz allerdings offen, in der Startelf dürfte der Münchner kaum stehen. Generell hielt sich Nagelsmann in Sachen Aufstellung bedeckt.

"Ich möchte nicht viel rotieren, um Rhythmus zu kriegen", erläuterte der neue Bundestrainer vor seinem zweiten Spiel auf der Trainerbank. Der Fokus mit dem knappen Vorlauf zur Heim-EM 2024 ist klar: Nagelsmann will so schnell wie möglich seine Stammformation finden.

"Es wird nicht so sein, dass wir fünf neue Spieler auf dem Feld haben. Die Rotation fällt nicht groß aus, eher Nuancen." Julian Nagelsmann vor dem Mexiko-Spiel

Nagelsmann: Auch bei Kimmich gilt Leistungsprinzip

Bitter könnte dies am Ende für FC-Bayern-Mittelfeldmann Joshua Kimmich enden. Der 28-Jährige musste erkrankt vorzeitig abreisen, zuvor hatte er bereits das Länderspiel gegen Frankreich verpasst. In seiner Abwesenheit überzeugte der ehemalige Ingolstädter Pascal Groß von Brighton & Hove Albion gegen die USA und dürfte auch gegen Mexiko gesetzt sein.

Zwar betonte Nagelsmann, dass er sich auf Kimmichs Rückkehr zu den nächsten Länderspielen im November freut. Aber: "Generell gilt für alle Spieler, für Josh auch, das Leistungsprinzip", so Nagelsmann.

"Es gibt keinen Trainer auf der Welt, der auf die besten Spieler verzichtet", räumte er zwar ein. Eine Stammplatzgarantie stellte er Kimmich aber nicht aus: "Wenn Josh besser ist wie die anderen, ist er gesetzt. Wenn Pascal besser ist, ist er gesetzt."

Im Video: Bundestrainer Nagelsmann über Joshua Kimmich