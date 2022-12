Bierhoff ist weg - wer wird sein Nachfolger beim DFB?

Die Aufgaben des "Geschäftsführers Akademie und Nationalmannschaft" könnten aufgeteilt werden. Gefordert wird von allen Seiten ein Gesicht, das die DFB-Auswahl nach außen vertritt - so wie Bierhoff in dessen Anfangsjahren. Der Kandidatenkreis ist groß. Wer wird's? Und wer nicht?

Die Alt-Internationalen

Bastian Schweinsteiger brachte in der "Sportschau" Michael Ballack und Stefan Effenberg ins Spiel. "Ich fänd's ganz gut, wenn ein neuer Impuls kommt, auch mal jemanden zu haben, der mal eine andere Ansicht hat und unbequemer ist", sagte er. Ob die Beiden, die derzeit als TV-Experten engagiert sind, zur Verfügung stehen, ist nicht bekannt.

Matthias Sammer war schon einmal Sportdirektor beim DFB (2006 bis 2012), den FC Bayern riss er im Anschluss aus der Lethargie der zweiten Plätze. Der aktuelle Berater von Borussia Dortmund genießt in der Branche hohes Ansehen, sein Name wird entsprechend oft genannt. Der 55-Jährige selbst wiegelte zuletzt aber ab und machte sich für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stark.

Matthäus wäre das bekannteste Gesicht der Vergangenheit für die Zukunft des DFB. Der Weltmeister von 1990 arbeitet auch als TV-Experte und Kolumnist. Der 61-Jährige ist als Botschafter eng mit dem Weltverband FIFA verbandelt.

Die 2014er-Weltmeister

Aus der goldenen Rio-Generation bieten sich mehrere Spieler an, die auf dem Sprung ins Management sind - oder dort schon wirken. Alle haben noch Verbindungen in die DFB-Auswahl, spielten teilweise noch mit den aktuellen Nationalspielern zusammen.

Sami Khedira arbeitet als enger Berater der Vereinsspitze des VfB Stuttgart, Per Mertesacker leistete beim FC Arsenal in der Nachwuchsarbeit hervorragende Arbeit. Benedikt Höwedes war auch bei der Katar-WM als Trainee von Bierhoff im Einsatz, Bastian Schweinsteiger schärft derzeit als TV-Experte sein Profil. Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm ist als Turnierchef der Heim-EM schon eng in die Verbandsarbeit eingebunden und scheint für die Zukunft eher ein Mann für präsidiale Aufgaben.