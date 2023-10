Nagelsmann-Lob für Co-Trainer Sandro Wagner: "Sensationell gut"

Der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala musste plötzlich schmunzeln, als er neben dem Bundestrainer Julian Nagelsmann saß - und der plötzlich sein Loblied auf Sandro Wagner, seinem Co-Trainer, krönte. Musiala weiß aus dem täglichen Trainingsbetrieb am besten, wie Wagner seine Arbeit macht.

Nagelsmann also sagte zu den Vorzügen des Co-Trainers Wagner: "Eigentlich fast schade, dass er irgendwann in seiner Zukunft wieder Cheftrainer werden will, sonst könnte ich ihn fest verpflichten. Aber bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden." Und Musialas Mundwinkel schoben sich in die Höhe.

Nagelsmann über Wagner: "Unfassbar fleißig"

Es schien so, als war das Lächeln des 20-jährigen deutschen Hoffnungsträgers nur die Bestätigung für Nagelsmanns Lobrede. Zuvor hatte der 36-jährige Landsberger über seinen 35-jährigen Assistenten aus München gesagt: "Sensationell gut. Er ist ein unfassbar fleißiger, strukturierter, lustiger Mann."

Schon bei der SpVgg Unterhaching, mit der Wagner im Sommer in die dritte Fußball-Liga aufgestiegen ist, bevor er zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) weiterzog, hoben die Spieler vor allem den Teamgeist hervor, den Wagner in seinen zwei Jahren als Coach geweckt hat. Von diesem profitieren sie auch jetzt noch in Liga drei, betont auch der aktuelle Coach Marc Unterberger.

Nagelsmann über Wagners Umgang mit den Spielern: "Beeindruckend"

Auch Nagelsmann sagt zum Umgang mit den Spielern: "Beeindruckend finde ich: Er hat einen guten Mittelweg, macht jetzt nicht auf Zampano bei den Spielern, weil einige noch mit ihm gespielt haben. Er hat eine gesunde Autorität, die du als Trainer auch brauchst. Aber auch die gewisse Nahbarkeit."

Dabei helfe ihm "eine super Mischung aus frechen Sprüchen in alle Richtungen. Aber da ist immer auch was dahinter. Er ist sehr clever, er ist sehr fleißig, hat eine Idee vom Fußball und nimmt mir alles ab, was die ganzen Orga-Themen sind." Dazu zählt auch die Beregnung der Plätze oder die Teameinteilung im Trainingsspiel im Überblick.

Und am Samstag gab es noch weiteres Lob für den früheren Hachinger Coach. Im BR Fernsehen sagte der ehemalige TSV-1860- und Nürnberg-Stürmer Bernd Hobsch im Rahmen des Drittligaspieles der Hachinger gegen Verl über Wagner: "Ich glaube, der macht seinen Weg bei der Nationalmannschaft. Und irgendwann werden wir ihn sicher auch mal in der Bundesliga sehen."