Nagelsmann-Debüt: USA - Deutschland live in der Radioreportage

Hansi Flick ist passé - nun soll Julian Nagelsmann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu einer erfolgreichen Heim-Europameisterschaft führen. Seine ersten Schritte als neuer Bundestrainer will der frühere Coach des FC Bayern in den Vereinigten Staaten hinlegen. Am Samstagabend (21 Uhr deutscher Zeit) tritt die DFB-Auswahl in East Hartford im Bundestaat Connecticut gegen die USA an.

DFB-Rückkehrer Hummels und drei Neulinge

Die Reise über den großen Teich sorgte in der Bundesliga, unter anderem bei Thomas Tuchel, für Stirnrunzeln ob der unnötig hohen Strapazen mitten in der Saison.

Neben Bayern-Stars Thomas Müller, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Leon Goretzka stehen auch Rückkehrer Mats Hummels (Borussia Dortmund) sowie die Neulinge Chris Führich (Stuttgart), Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen) im ersten Nagelsmann-Kader der A-Nationalmannschaft.

Nagelsmann erwartet "Spaß, Lust und Gier" auf USA-Reise

Unterstützt wird der neue Cheftrainer von Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner und Benjamin Glück, der Nagelsmann auch schon in Hoffenheim und München als Assistent zur Seite stand.

"Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen", sagte Nagelsmann bei der Kader-Nominierung. "Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt. Jeder soll top fokussiert sein und mit dem nötigen Spaß, der nötigen Lust und vor allem der nötigen Gier die USA-Reise bestreiten."