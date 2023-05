Kein Licht im Tabellenkeller: Regensburg unterliegt in Rostock

Jahn Regensburg steckt auch nach dem 31. Spieltag tief im Tabellenkeller. Beim Gastspiel in Rostock konnten die Oberpfälzer keinen Zähler aufs Punktekonto einzahlen. Damit steht der Jahn drei Spieltage vor dem Saisonende auf Rang 17.

Beide Teams gingen das Spiel zunächst nach dem Motto an: Hinten sicher stehen und hoffen, dass nach vorne mal was durch geht. Allerdings entwickelte sich das Kellerduell zum erwarteten Schlagabtausch: Voller Einsatz mit packenden Zweikämpfen am Rande des Erlaubten. Immer wieder ging ein Spieler zu Boden. Die erste Verwarnung blieb in der Anfangsviertelstunde allerdings noch aus.

Auch wenn die Jahnelf immer besser ins Spiel kam, der erste Torschuss lies auf sich warten. Die langen Bälle Richtung Prince Owusu verteidigte die Rostocker Dreierkette problemlos weg. Nach 30 Minuten stand die Torschussstatistik bei 0:0. Völlig überraschend kam da der Treffer zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Kai Pröger spitzelte das Leder an Jahn-Keeper Jonas Urbig vorbei ins Netz.

Jahn kämpft um den Anschlusstreffer

Der Jahn musste nachlegen, um das rettende Ufer im Ligaendspurt nicht aus den Augen zu verlieren. Kaan Caliskaner setzte in der 55. Minute zwar ein Zeichen, den Ball allerdings per Kopf über den Querbalken. Besser machte es Hansa Rostock. John Verhoek (79.) stellte die Anzeige auf 2:0. Am Ende war für Regensburg nichts mehr zu holen.