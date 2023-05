Leonie Fiebich: Heim-WM 2026 soll Basketballerinnen "pushen"

Es war eine willkommene Überraschung für die deutschen Basketballerinnen, die sich da Ende April in Manila auf den Philippinen zutrug. Denn dort, wo die Männer in diesem Sommer um den Basketball-WM-Titel kämpfen, wurde die Basketball-WM 2026 der Frauen nach Deutschland vergeben. Erstmals seit 1998 findet damit wieder eine Weltmeisterschaft der Basketballerinnen in der Bundesrepublik statt.

Die Landsberger Ausnahme-Basketballerin Leonie Fiebich hat das natürlich besonders gefreut: "Ich bin aufgewacht und habe die News mitbekommen. Und ich habe mich über krass gefreut, weil wir jetzt endlich mal den Schritt in die richtige Richtung machen und Damen-Basketball in Deutschland pushen." Der Deutsche Basketball-Bund (DBB) will die Frauen mit dem Leuchtturmprojekt WM 2026 fördern.

Landsbergerin Fiebich eine der stärksten Spielerinnen Europas

Es ist ein Ziel, auf das auch sie nun besonders hinarbeitet. Fiebich ist 23 Jahre alt, Nationalspielerin und eine der besten Basketballerinnen Europas. Sie stammt aus Landsberg am Lech und ist über München, Wasserburg und Frankreich in Spanien gelandet. In einer der stärksten Ligen Europas, in der sie zur besten Spielerin der Saison gewählt wurde.

In Deutschland zu spielen, käme für sie übrigens vorerst nicht in Frage. "Weil die erste Liga echt von der Qualität her nicht gut ist. Du wirst als Spielerin nicht gut behandelt, du begibst dich ständig in ein Verletzungsrisiko, weil keine Physios da sind. Keiner passt auf deinem Körper so richtig auf. Es gibt keinen Athletiktrainer, solche Sachen."

Frauen-Basketball in Deutschland hat viele Schwierigkeiten

Es sind also nur noch gut drei Jahre, und eines klingt durch bei Fiebich: Auch wenn sich viele darüber freuen, der Basketball der Frauen in Deutschland hat viele Schwierigkeiten. Das zeigt auch der Zuschauervergleich. Fiebich hat vor Kurzem mit Saragossa den spanischen Pokal gewonnen, im Endspiel vor mehr als 10.000 Fans. Wann gibt es so etwas in Deutschland? "Nicht in nächster Zeit, glaube ich", sagt die 23-Jährige. "Ich hoffe irgendwann."

In der Frauen-Bundesliga bewegen sich die Fan-Zahlen eher im dreistelligen Bereich - auch in Nördlingen, dem einzigen Standort in Bayern. Wenn 700 Fans zum Heimspiel kommen, ist das ein Erfolg. "Es gibt immer noch Leute, die gar nicht wissen, dass wir eine Damen-Basketball-Bundesligamannschaft haben. Und das finde ich unheimlich schade", sagt Moni Stöcklein, Vorstandsmitglied bei den Eigner Angels Nördlingen.

Stöcklein erhofft sich von dem Großevent mehr Aufmerksamkeit für ihren Sport und neue Sponsoren für ihren Klub und dass mehr Mädchen mit Basketball anfangen - so wie im Frauenfußball nach der EM 2022 in England. "Da haben wir plötzlich auch 30.000 Zuschauer ins Stadion."

Erster Basketball-Schub nach der Heim-EM 2022 der Männer

Die Basketballer haben im vergangenen Jahr ja auch ihre Erfahrungen gemacht. Seit der Europameisterschaft der Männer im September 2022 in Deutschland erleben die Vereine einen Schub. Zwischen zehn und 20 Prozent mehr Kinder wollen Basketball im Verein spielen, sagt der Präsident des bayerischen Basketball-Verbandes, Bastian Wernthaler.

"Wir haben tatsächlich nach der Basketball-Europameisterschaft enorme Anmeldezahlen. Gerade bei den Minnies, bei den kleineren Kindern. Wir haben ja das Problem, dass unsere Vereine die ganzen Kinder gar nicht mehr aufnehmen können." Die Frauen-WM 2026 soll dem deutschen Basketball bestenfalls dann den nächsten Schub geben.