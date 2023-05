Giulia Gwinn: "Immer mit einem positiven Mindset durchs Leben"

Als bodenständig und pflegeleicht beschreibt sich Bayernstar Guilia Gwinn, die trotz langwieriger Verletzungspause gut gelaunt im Bayerischen Rundfunk auf der Blauen Couch mit Thorsten Otto plaudert. "Ich glaube schon, dass es mich auszeichnet, dass ich immer mit einem positiven Mindset durchs Leben gehe."

Die 23-Jährige musste sich nach ihrem zweiten Kreuzbandriss lange in Geduld üben. Über 200 Tage liegt die Verletzung jetzt schon zurück. "Die Tage zählen nicht aber ich schau immer wieder nach den Monaten," so Gwinn. Allerdings habe sie tatsächlich "eine App die die Tage zählt." Aktuell läuft die letzte Reha-Phase und so wie es aussieht sind es nur noch zweieinhalb Wochen.

"Ich wusste, ich hab's schon mal geschafft und ich wusste, ich schaffe es noch ein zweites Mal" Guilia Gwinn

Ziel ist definitiv die WM

Damit rückt für die 33-malige Nationalspielerin auch wieder ein großes Ziel näher, dass sie nach der schmerzlichen Diagnose im Oktober schon abgeschrieben hatte. "Man geht immer vom Schlimmsten aus", erzählt Gwinn, die jetzt allerdings noch abwarten muss, ob sie bis zur WM vom 20. Julis bis zum 20. August in Australien/Neuseeland fit ist und tatsächlich dabei sein kann. Denn das werde sich erst bei den Einheiten auf dem Rasen und in den Zweikämpfen zeigen. Die WM ist "definitiv" das Ziel "aber es kann immer viel passieren."

Mit der Reise nach "Down Under" könnte sie ein Stück weit auch nachholen, auf was sie bislang durch ihre Karriere verzichten musste. Eine große Reise: "Australien war immer ein Land, wo ich schon immer mal hinwollte. Aber ich habe – sollte ich dabei sein – jetzt schon Angst vor den Spinnen und Schlangen. Ich habe eine richtige Phobie".

Aufgeben ist keine Option

Ans Aufgeben hat Gwinn trotz der verletzungsbedingten Rückschläge nicht gedacht: "Man hat einfach das Gefühl, man wird ausgebremst". Aber sie sei ja noch nicht am Ende und das will sie jetzt auch beweisen. "Man hat einfach noch Ziele".

In den Sportlern "ist das so verankert, dass Aufgeben keine Option ist, dass man sich durchbeißt und sich solchen Herausforderungen auch stellt". Dabei reift man auch als Persönlichkeit. "Du hast dieses Teamgefüge nicht mehr, du bist auf dich alleine gestellt, keiner kann dir dabei helfen. Man sagt immer 'come back stronger', da ist was dran. Man kann in jedem Bereich, der sonst zu kurz kommt, an sich arbeiten".

Geholfen habe auch das arbeiten mit einem Mentaltrainer, was Gwinn allerdings auch erst durch die Rehas für sich entdeckte. "Es ist immer noch verankert, dass man denkt, man geht nur zum Mentaltrainer, wenn man ein Problem hat". Aber, "es ist das Beste, was mir passieren konnte, dass man da jemanden hat. Ich habe es als zusätzliches Training für den Kopf gesehen". Denn "es schafft ein komplett neues Selbstwertgefühl".

EM-Finale: "Hundert Prozent Gänsehaut"

Das kommt ihr auch in der gesteigerten Aufmerksamkeit zu Gute, die sie mit dem DFB-Team bei der EM in England jetzt erlangt hat: 18 Millionen sahen sich das Finale weltweit an - 90.000 waren im Wembley-Stadion dabei. "Wir wurden von 80.000 ausgebuht – das war total cool". Insgesamt ein Gefühl von "Hundert Prozent Gänsehaut".

Über eine halbe Millionen folgen der 23-Jährigen bei Instagram und wollen wissen, wie sie lebt, trainiert und Erfolge und Niederlagen erlebt: Gwinn sieht es als Wertschätzung der Fans und auch in schlechteren Phasen, wie der Verletzung ein Support durch Menschen, "die einem auch den Rücken stärken". Sie "versuche authentisch zu bleiben, bei mir zu bleiben", sagt Gwinn. Und sei sich der Verantwortung bewusst, dass man nicht mehr posten kann was man will, weil jetzt die Aufmerksamkeit viel höher ist.