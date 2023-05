Jahn und FCN zittern: Das Restprogramm im Abstiegskampf

Die Fußballsaison neigt sich ihrem Ende zu und bei vielen bayerischen Profivereinen beginnt das große Zittern. In der 3. Liga ist die SpVgg Bayreuth akut abstiegsgefährdet, in der Bundesliga schaut der FC Augsburg argwöhnisch in Richtung Tabellenkeller und in der 2. Fußball-Bundesliga könnte es gleich für zwei bayerische Traditionsklubs ganz eng werden: SSV Jahn Regensburg und 1. FC Nürnberg. Zumindest die SpVgg Greuther Fürth kann sich trotz ihrer Niederlage am Wochenende gegen Heidenheim ihres Ligaverbleibes halbwegs sicher sein.

Nürnberg und Regensburg mit schwierigem Restprogramm

Doch Nürnberg und speziell Jahn Regensburg werden mit großer Sorge in die verbleibenden vier Spiele der Saison gehen. Nürnberg hat die bessere Ausgangsposition. Vier Punkte trennen sie von einem Relegationsplatz. Mit zwei Siegen im Saisonendspurt dürfte man den Abstieg abwenden. Doch auch das wird nicht leicht. Denn mit dem SC Paderborn, 1. FC Kaiserslautern und Magdeburg warten drei schwierige Gegner. Zudem das direkte Duell mit dem Abstiegskonkurrenten Hansa Rostock.

Und auch für Regensburg geht es direkt am kommenden Spieltag gegen Rostock (Hansa Rostock - Jahn Regensburg | 6.5., 13 Uhr | Livereportage zum Hören). Ein Sieg im Kellerduell ist - speziell nach der enttäuschenden Niederlage gegen Sandhausen - Pflicht. Zumal direkt im Anschluss mit dem HSV ein schwerer Brocken wartet, ehe es zum nächsten Kellerduell nach Braunschweig geht. Für Rostock und Braunschweig geht es fast ausschließlich gegen Teams aus der untersten Tabellenregion.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten in der 2. Fußball-Bundesliga im Überblick