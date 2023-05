Vor zwei Wochen war Borussia Dortmund noch Tabellenführer, eine Woche später sind die Bayern wieder in der Pole-Position Richtung Meisterschaft. Es ist eng wie lange nicht im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.

Allerdings gibt es bei den Münchnern gerade viele Nebengeräusche auf der Zielgeraden: keine überzeugenden Spiele in letzter Zeit, der Umbau der Mannschaft für die kommende Saison, die Rolle von Thomas Müller, der wackelnde Vorstandschef Oliver Kahn. Holen die Münchner trotzdem die 33. Deutsche Meisterschaft?

Unsere Frage der Woche: Im Schneckentempo zur Meisterschaft. Wer macht das Rennen – Bayern oder Borussia?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 06. Mai, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1