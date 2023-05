Sport in Bayern - Optimistischer Blick in arbeitsreiche Zukunft

Artikel mit Video-Inhalten

Die Coronapandemie war für die Sportvereine in Bayern eine harte Zeit. Inzwischen sind wieder mehr Menschen in Vereinen organisiert als vor der Krise. Ein Kongress diskutiert deshalb seit Freitag, wie es mit dem Sport in Bayern weitergeht.