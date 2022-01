Handball-EM: Corona-Sorgen vor letztem Gruppenspiel

Nur einen Tag nach dem positiven Test von Julius Kühn gibt es wieder einen deutschen Corona-Fall bei der Handball-EM. Hendrik Wagner, der für Kühn nachnominiert wurde, hatte nach seiner Ankunft in Bratislava einen positiven PCR-Befund.

Noch kein Kontakt zur Mannschaft

Die gute Nachricht ist, dass der Zweitligaspieler von den Eulen Ludwigshafen sich seit seiner Ankunft im Teamhotel isoliert hatte. Bislang bestand also kein Kontakt zur Mannschaft oder zum Betreuerstab.

"Mir geht es aktuell körperlich gut, aber die letzten Stunden waren eine emotionale Achterbahnfahrt." Hendrik Wagner

Die Tests der anderen deutschen Spieler fielen alle negativ aus. Trotzdem hat die Nachricht von Wagners Ausfall einen Einfluss auf seine Teamkollegen, wie zum Beispiel Christoph Steinert vom HC Erlangen: "Die Situation geht einem nicht so einfach aus dem Kopf. Man spürt, dass die Einschläge näher kommen".

Wichtiges Spiel gegen Polen

Wagner und Kühn werden damit beide beim letzten Gruppenspiel gegen Polen fehlen. Ein qualitativer Verlust für die Mannschaft, die am Dienstagabend um mehr als nur den Gruppensieg kämpft. Die Punkte aus dem Spiel gegen Polen werden mit in die nächste Turnierphase genommen. Es geht also auch schon um eine bessere Chance aufs Halbfinale. "Es wird ein brutaler Kampf, da müssen wir ab der ersten Sekunde da sein. Wir sind hungrig", sagte Rückraumspieler Sebastian Heymann.

Rückkehr noch möglich

Nach fünf Tagen in Quarantäne, können infizierte Spieler mit zwei negativen PCR-Tests wieder am Turnier teilnehmen. Mit etwas Glück sind Julius Kühn und Hendrik Wagner also schon in der Hauptrunde wieder im Kader. Bis dahin halten sich beide in der Isolation fit. Vor einer Rückkehr der beiden Spieler, sollten aber erstmal keinen weiteren Corona-Fälle dazu kommen.