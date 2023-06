Großes Tennis in Bamberg: Internationale Jugend kämpft um Titel

31 der weltbesten Jugend-Tennisspieler schlagen ab dem 11. Juni in Bamberg auf. Im wahrsten Sinne des Wortes: Die jungen Frauen und Männer treten im Rahmen der Internationalen Deutschen Tennis-Jugendmeisterschaften ITF an. Der Bayerische Tennis-Verband hatte die Lizenz für das lange in Berlin ansässige Turnier erworben, der TC Bamberg das Turnier im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf seiner Anlage im Hainpark ausgerichtet. "Die Spielerinnen und Spieler haben sich auf der herrlichen Anlage im Hainpark ausgesprochen wohl gefühlt und der Zuschauerzuspruch war jeden Tag sehr erfreulich", blickt BTV-Vizepräsident Peter Aurnhammer zurück.

Starterfeld: nur Top 100 Spielerinnen und Spieler

In der Setzliste für das Hauptfeld in Bamberg erscheint aus deutscher Sicht neben David Fix und Marc Majdandzic, die gerade beim Junioren-Wettbewerb in Roland Garros am Start sind, auch Lasse Poertner. Max Stenzer und die beiden Nürnberger Yannik Kelm und Justin Engel sind ebenso vertreten wie Max Schönhaus, der sich 2021 im Finale des U14-Bewerbs des Tennis Europe Junior Masters in Monte Carlo gegen den damals 15-jährigen Justin Engel durchsetzen konnte. Alle Spieler und Spielerinnen des Turniers gehören zu den Top 100 der ITF-Weltrangliste.

Deutsche Juniorinnen mit starker Konkurrenz

Bei den Juniorinnen führt mit der 15-jährigen Tyra Caterina Grant das größte US-Talent ihres Jahrgangs die Setzliste an. Ihre Landsfrau Mia Slama ist an Position 3 gelistet. Mit Siegambitionen reist die 16-jährige Japanerin Hayu Kinoshita als Nummer Zwei des Turniers nach Oberfranken. Die deutschen Spielerinnen Josy Daems, Julia Stusek und Anna Linn Puls treten in Bamberg an, um den nächsten Schritt in Richtung Junioren-Grand Slams zu machen. Weitere deutsche Spielerinnen und Spieler werden per Wildcard in der Qualifikation und im Hauptfeld ins Rennen gehen.

Auf der ewigen Siegerliste: Becker und Krawietz

Turnier-Botschafter ist der gebürtige Oberfranke und zweimalige French-Open-Champion im Doppel Kevin Krawietz. Im Jahr 2009 hat er selbst das Turnier gewonnen. Der Coburger betont die Bedeutung von Junior Events dieser Größenordnung im eigenen Land: "Das ist die Basis, um Erfahrung und wichtige Punkte auf dem Weg zum Profi zu sammeln." 300 Weltranglistenpunkte gibt es für den Sieg des Turniers in Bamberg zu ergattern. Auch Tennis-Legende Boris Becker hat das Turnier bereits gewonnen.

Von Bamberg zu den Australian Open

Bei der Premiere in Bamberg im vergangenen Jahr gewann bei den Frauen die 14-jährige Alina Korneeva mit einem 7:5, 6:3 Finalsieg über die Slowakin Nina Vargova. Im Januar 2023 triumphierte sie bei ihrer ersten Grand-Slam-Teilnahme überhaupt im Juniorinnen-Wettbewerb der Australian Open. Das Resultat: Platz 2 der ITF-Jugend-Weltrangliste. Bei den Männern stand im vergangenen Jahr Hynek Barton vom TC Grün-Weiß Bayreuth auf dem Siegertreppchen in Bamberg.

Vorfreude bei Bambergs Oberbürgermeister

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) spricht von den ITF als "wichtigstem Sportereignis des Jahres in Bamberg neben dem Host Town Programm der Special Olympics." Das Organisationsteam um Turnierdirektor Christoph Poehlmann (Koordinator Leistungssport im Bayerischen Tennis Verband) wird zusammen mit den Helferinnen und Helfern des TC Bamberg vom 11. bis 18.6. für möglichst perfekte Rahmenbedingungen sorgen - Erfahrung vom vergangenen Jahr ist ja vorhanden.

Kostenloses Weltklassetennis im Hainpark

Die ITF German Juniors sind nach den HTV International Junior Open in Offenbach das zweitgrößte ITF-Jugendturnier in Deutschland. Zuschauer sind im Bamberger Hainpark gerne gesehen. Eintritt müssen sie nur am letzten Turnierwochenende zahlen: Fünf Euro für sicherlich spannungsgeladene Final-Spiele.