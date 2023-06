Gina Lückenkemper: "Jetzt geht der spaßige Teil des Jahres los"

Nach zwei Europameistertiteln bei den European Championships 2022 in München ist Gina Lückenkemper bereit für neue Herausforderungen. "Jetzt geht der spaßige Teil des Jahres los," freut sich die 26-Jährige. Den Grundstein dafür hat die Sprinteuropameisterin im Trainingslager in Florida gelegt. In der internationalen Trainingsgruppe von Starcoach Lance Brauman zu der Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordler gehören.

Aus 2022 viel neue Motivation gezogen

Lückenkemper trainiert dort seit 2020. Mittlerweile ist sie im Team nicht mehr nur eine deutsche Sprinterin, sondern Doppel-Europameisterin. "Die haben mich schon sehr dafür gefeiert, was mir da in München gelungen ist", erzählt Lückenkemper. Am 16. August lief sie sensationell zum EM-Titel. "Ich hab jede einzelne Sekunde in München unfassbar genossen." Und betont, "das letzte Jahr hat mir viel Motivation einfach noch mal wieder gegeben".

Brauman hält Zeiten unter elf Sekunden für möglich

Drei Mal war Lückenkemper seit Oktober in Florida. Das Ergebnis: Die 26-Jährige ist so gut in Form wie noch nie im Frühjahr. Am 6. Mai lief sie in Atlanta 11,00 Sekunden, in Florenz waren es am vergangenen Freitag 11,09 Sekunden. Brauman hält aber noch ganz andere Zeiten für möglich. "Ich denke, dass sie unter 10,90 Sekunden laufen kann. Es macht mir Spaß, sie zu trainieren. Gina ist ein Wettkampftyp, will immer dazu lernen. Besser geht's kaum."

Im Training an die Grenzen gegangen

Das große Ziel sind die Sommerspiele in Paris 2024. Auf dem Weg dorthin ist die WM im August in Budapest eine wichtige Standortbestimmung. "Das ist das, wofür ich mir in diesem Jahr den Arsch so dermaßen aufgerissen hab, in Florida im Training. Und das ein oder andere Mal heulend auf dem Asphalt gelegen habe oder auf der Tartan-Bahn."

Wahlheimat Bamberg: "Ich fühl mich hier sauwohl"

Die Qualen sind nun vorbei. Lückenkemper ist zurück in Bamberg. Dort lebt die gebürtige Westfälin wegen ihrem Freund Stefan schon seit einigen Jahren. "Ich fühl mich hier sauwohl. Die Stadt ist einfach auch echt schön. Ich bin gerne hier, genieß die Biergartenkultur, auch wenn ich diejenige bin, die halt die Apfelschorle trinkt." Und auch, weil sie trotz ihrer Erfolge hier ziemlich unerkannt spazieren gehen könne.