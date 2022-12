Fußball-WM: Titelverteidiger Frankreich bezwingt England mit 2:1

Durch den 2:1-Sieg gegen England steht Frankreich im Halbfinale gegen Marokko. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps darf weiter darauf hoffen, in Katar als erste Nation seit Brasilien (1958 und 1962) zweimal in Folge den WM-Titel zu holen.

Upamecano vom FC Bayern und Bellingham vom BVB in der Startelf

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps setzte im Klassiker gegen England auf seine siegreiche Startelf aus dem WM-Achtelfinale gegen Polen (3:1). Damit begann Dayot Upamecano vom FC Bayern München erneut in der Innenverteidigung. Seine Mannschaftskollegen Benjamin Pavard und Kingsley Coman mussten auf der Bank Platz nehmen. Der englische Teammanager Gareth Southgate nahm gegenüber dem Erfolg im Achtelfinale gegen den Senegal (3:0) ebenfalls keine Veränderungen vor. Damit stand der Dortmunder Jude Bellingham erneut in der Startelf.

Tchouaméni bringt Frankreich in Führung, Upamecano verteidigt sie

Olivier Giroud hatte (10.) die erste Chance für Frankreich, Jordan Pickford stand aber richtig und packte die Kugel. Gegen einen satten Schuss (17.) aus der zweiten Reihe durch Aurélien Tchouaméni konnte Englands Keeper nichts ausrichten. Kurz vor dem Tor hatte es einen robusten Zweikampf von Upamecano gegen Bukayo Saka gegeben, der im Nachgang auch nicht als Foul gewertet wurde.

Hugo Lloris musste gegen Luke Shaw (21.) das erste Mal ran, dabei hatte er aber leichtes Spiel. Jetzt zeigte England etwas mehr Offensivgeist. Upamecano konnte Harry Kane an der Strafraumkante durch einen harten Einsatz am Weiterlaufen hindern, England forderte einen Strafstoß. Doch nach Sichtung der Videobilder wurde das Einsteigen des Bayernspielers vom Schiedsrichter Wilton Sampaio als nicht-ahndungswürdig eingestuft. Nach vorne zeigte Frankreich bis auf einen Schussversuch von Kylian Mbappé, den er in Rücklage geraten nicht vollenden konnte, nicht mehr viel. Und so ging es nach vier Minuten Nachspielzeit mit dem knappen 1:0 in die Halbzeitpause.

Frankreichs Torschütze verursacht Strafstoß, der zum 1:1 führt

Nachdem Tchouaméni im eigenen Strafraum das Bein gegen Saka stehen ließ, gab es den Elfmeterpfiff. Kane legte sich die Kugel zurecht und drosch diese (53.) forsch zum Ausgleichstreffer ins Netz. Danach versuchten die Briten, nachzulegen: Harry Maguire köpfte (70.) knapp links vorbei, Saka zielte (72.) noch etwas ungenauer.

Giroud macht das 2:1, Kane verschießt einen Elfmeter

Dann aber zauberten die Franzosen wieder. Kurz nachdem Pickford (77.) einen Schuss von Olivier Giroud abwehren konnte, legte der Franzose (78.) nach zum 2:1. Englands Teamchef Southgate reagiert mit einem Doppelwechsel, Frankreichs Coach Deschamps brachte den Bayernspieler Kingsley Coman für Ousmane Dembélé. Wenig später hatte England durch einen Foulelfmeter die große Chance zum erneuten Ausgleich, doch Kane jagte die Kugel weit über den Kasten. Doch Frankreich brachte den knappen Vorsprung über die Ziellinie.