Regensburger Siegesserie gerissen - Rekord-Träume geplatzt

Lange Zeit sah es so aus, als könnte der SSV Jahn Regensburg den Drittliga-Rekord einstellen. Elf Dreier in Folge hätten es werden können. Doch nach einem regelrechten Krimi in der Nachspielzeit machte Viktoria Köln den Rekordträumen der Tabellenführer einen Strich durch die Rechnung.

Das Spiel am 18. Spieltag der 3. Liga wurde von einer dramatischen Szene um Simon Handle überschattet: Der Viktoria-Köln-Spieler lag minutenlang bewusstlos im Spielfeld, im Jahnstadion war es mucksmäuschenstill. Die Spieler stellten sich um den Verletzten, um ihn vor den Kameras abzuschirmen. Als ihn die Sanitäter wenig später abtransportierten, soll er wieder bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen sein.

Fehlender Flow in zweiter Hälfte

Die Spieler auf dem Feld schien der Vorfall um Handle beeinträchtigt zu haben, ein wirklicher Spielfluss ist nach der Unterbrechung nämlich nicht zustande gekommen. Wobei schon die erste Hälfte unspektakulär war. Der Führungstreffer entstand aus einer Standardsituation heraus: In der 27. Minute legte Breunig nach einem Eckball ab vor die Füße von Noah Ganaus, der aus sieben Metern halbrechter Position keine Probleme hatte, um den Ball über die Linie zu drücken.

Krimi in der Nachspielzeit

Die Viktoria machte es den Regensburgern nach dem 1:0 alles andere als einfach. Vor allem zum Ende hin legten die Kölner zu. Schnell, aggressiv. In der 86. Minute dann die wohl größte Chance auf den Ausgleich: David Philipp kam links im Strafraum zum Abschluss. Der haute den Ball vor die Füße von de Meester, der aus acht Metern abzog. Die Regensburger konnten den Schuss nur knapp abblocken.

Während der elfminütigen Nachspielzeit blieben die Kölner weiterhin hartnäckig und konnten eine Standardsituationen nach der anderen für sich herausholen. In der achten Minute der Nachspielzeit klärte sich die Viktoria einen Eckball. Links im Strafraum schob Philipp den Ball zu Sticker. Der Verteidiger musste den Fall aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken. 1:1 und die Rekordträume von Jahn Regensburg sind geplatzt. Der Zweitliga-Absteiger bleibt trotzdem Tabellenführer.