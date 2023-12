Wintersport-Ticker: Skispringer Eisenbichler fehlt weiter

15.00 Uhr: Skispringer Eisenbichler fehlt auch in Klingenthal

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler muss in diesem Winter weiter auf seinen ersten Weltcupstart warten. Der 32-Jährige wurde von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht in das sechsköpfige Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die beiden Springen in Klingenthal (9. und 10. Dezember) berufen.