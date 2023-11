Fußball-Landespokal: Pipinsried - TSV 1860 live im Stream & TV

Es ist das "Spiel des Jahres" für Fünftligist FC Pipinsried. Der Regionalliga-Absteiger aus dem Landkreis Dachau empfängt am Samstag den TSV 1860 München. BR24Sport überträgt die Partie am Samstag ab 13.40 Uhr live im Stream und im BR Fernsehen. Philipp Eger kommentiert das Spiel, Florian Eckl ist Ihr Moderator.

Erster Pokal-Härtetest für die Löwen

Die Löwen reisen mit dem 3:2-Sieg im Rücken bei Bayern-Schreck Saarbrücken an. Im Landespokal wurde das Team von Trainer Maurizio Jacobacci bisher noch nicht wirklich gefordert. In Runde eins gab es einen 5:1-Sieg beim Kreisligisten 1. FC Stockheim.

Runde zwei führte die Giesinger zum TSV Aindling nach Schwaben. 6:0 hieß es am Ende für den Drittligisten gegen den Landesligisten. Im Achtelfinale war die DJK Hain (8:0) kein großes Hindernis. Das Viertelfinale beim FC Pipinsried am Samstag könnte die erste Härteprobe für den TSV in diesem Wettbewerb werden. Dennoch gehen die Gäste als klarer Favorit ins Spiel.

1860 und Ingolstadt ziehen nach

Zwei Partien wurden in der Runde der letzten acht schon gespielt. Am 31. Oktober zog Regionalliga-Tabellenführer Würzburger Kickers mit einem 1:0 beim SC Großschwarzenlohe ins Viertelfinale ein. Auch der amtierende Pokalsieger FV Illertissen (4:0 gegen den TSV Aubstadt) ist schon eine Runde weiter.

Nun sind nur noch die Partien der beiden Drittligisten TSV 1860 und FC Ingolstadt übrig, die Ende Oktober zeitgleich in der Liga gefordert gewesen waren, weshalb beide Spiele auf den Samstag verschoben wurden. Die Schanzer sind ab 14.00 Uhr gegen Türkgücü München gefordert.

Die Viertelfinal-Partien des Landespokals in der Übersicht:

SC Großschwarzenlohe - FC Würzburger Kickers 1:0

FV Illertissen – TSV Aubstadt 4:0

Samstag, 14 Uhr:

Türkgücü München – FC Ingolstadt 04

FC Pipinsried – TSV 1860 München

Landespokal als Ticket für den DFB-Pokal

Da es für die Sechzger nach aktuellem Stand (Platz 12 in der 3. Liga) nicht zu Platz vier reicht, der zum Start im DFB-Pokal berechtigt, wäre der Landespokal eine lukrative Alternative. Der Gewinner des Landespokals löst das Ticket für die 1. Runde des DFB-Pokals. Das war in den letzten beiden Jahren der FV Illertissen, an denen die Löwen in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinale scheiterten. Das soll am Samstag anders werden.