1860 besiegt Bayern-Schreck Saarbrücken - Sorgen um Matchwinner

Der TSV 1860 München forderte den Pokal-Schreck des FC Bayern, den 1. FC Saarbrücken. Für den Sieger der Partie ging es diesmal nicht ums Weiterkommen im Pokal, sondern um Punkte in der 3. Liga. Glücklicher Sieger am Ende: die Münchner Löwen, die nach einem 3:2-Auswärtssieg in der Tabelle wieder nach oben klettern.

Löwen mit Traumstart

1860 München machte es zu Beginn besser als der FC Bayern, nahm das Spiel in die Hand und belohnte sich schon nach drei Minuten: Fabian Greilinger brachte den Ball von links auf den zweiten Pfosten. Dort stand Morris Schröter genau richtig und traf zum 1:0 für die Löwen.

Die Gäste blieben hungrig, dominierten weiterhin die Partie und dann war es wieder Schröter, der die Giesinger jubeln ließ. Eroll Zejnullahu schickte Schröter, der setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und schob dann ins kurze Eck ein zur 2:0-Führung.

Saarbrücken wird wieder zum München-Schreck

Die Löwen gaben weiterhin den Ton an, doch Saarbrücken wurde in der 39. Minute erneut zum München-Schreck. Ein langer Freistoß von Marcel Gaus wurde wegen schlechter Defensivarbeit der Gäste zu gefährlich. Der Saarbrücker Manuel Zeitz stand allein am langen Pfosten und netzte ungefährdet ein zum 1:2-Anschlusstreffer.

Das Momentum plötzlich ganz auf Seiten der Gastgeber, die nur drei Minuten später erneut zuschlugen: Kasim Rabihic schlug eine Ecke, der Ball landete am langen Pfosten, wo Amine Naifi zum 2:2- Ausgleich und Halbzeitstand einschob.

Saarbrücken gibt den Ton an, Sechzig jubelt

Die zweite Halbzeit begann mit einer Unterbrechung, da aus dem Löwen-Block Rauch auf den Platz wehte. Kurz darauf übernahm Saarbrücken das Spiel, erarbeitete sich mehrere Chancen und verhinderte defensiv konsequent die wenigen Chancen der Gäste aus Giesing.

Bis kurz vor Schluss ging es so weiter, doch dann meldeten sich die Löwen nach einem Standard zurück: Zejnullahus Schuss von der Eckfahne fand den Kopf von Niklas Lang, der zum 3:2-Endstand einköpfte. 1860 klettert damit in der Tabelle auf Rang zehn.

Matchwinner Niklas Lang ins Krankenhaus

Lang verletzte sich anschließend bei einer unglücklichen Aktion gegen Spielende am Kopf: Er prallte schwer mit Saarbrückens Torwart Tim Schreiber zusammen, der mit nach vorne gestürmt war. Der 21-jährige Lagng wurde zunächst länger auf dem Platz behandelt und dann zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Dort bestätigte sich aber die Hoffnung von Trainer Maurizio Jacobacci, "dass es nichts Schlimmeres ist". Lang konnte noch am Spieltag mit dem Mannschaftsbus zurück nach München fahren. Ob Lang vorerst ausfällt, ist aber unklar.