FC Augsburg vor Bayern-Derby: "Aller guten Dinge sind drei"

Jess Thorup, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, kennt das deutsche Sprichwort "Aller guten Dinge sind drei", wie er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte. Damit aus dem Spruch Realität wird, müssten die Augsburger nach zwei Liga-Heimsiegen gegen den FC Bayern auch die dritte Partie in der eigenen Arena gewinnen. "Aber ich kümmere mich nicht um die Vergangenheit. Was vorher passiert ist, ist nicht so wichtig", sagte Thorup vor dem Bayern-Derby am Samstag. In der Gegenwart, da sehe er seine Mannschaft "auf einem richtig guten Weg".

Und in den vielkritisierten Münchnern sieht Thorup - im Gegensatz zu manchem Experten - eine Mannschaft in Topform. Der 53-jährige Däne hatte sich das Spiel des FCB gegen Union Berlin (1:0) von Mittwochabend angesehen und attestierte den Rekordmeistern "hohe Qualität": "Die Bayern sind stark. Sie wissen genau, was sie brauchen, um Spiele zu gewinnen. Da muss bei uns jeder einzelne Spieler, aber auch die ganze Mannschaft eine Topleistung bringen, um Punkte zu holen", sagte Thorup.

Trainer fordert Mut

Von seiner Mannschaft fordere er vor allem Mut: "Wenn wir nur daran denken zu verteidigen, werden die Bayern das Tor machen. Das klappt nicht", sagte der Däne vor dem bayerischen Derby am Samstag. Der FCA müsse auch Reize setzen.

In den vergangenen Partien gegen große Clubs gelang es den Schwaben zwar oft lange das zu Null zu halten - so auch gegen Tabellenführer Leverkusen. Doch am Ende, nach einem Last-Minute-Treffer des Spitzenreiters (74.) mussten sich die Augsburger dann doch geschlagen geben. Thorup will eine Wiederholung dessen verhindern und will mit drei Punkten vom Platz im bereits ausverkauften Stadion gehen: "Ich hab das Gefühl, es wird kommen. Und wenn es am Samstag kommt, dann haben wir zumindest einen Punkt."

Thorup kann aus Vollem schöpfen

Der Däne kann beim Duell gegen Bayern aus dem Vollen schöpfen. Auch Niklas Dorsch, der zuletzt gesperrt und angeschlagen war, trainiert wieder voll mit und steht dem Trainer zur Verfügung. Und selbst, wenn Dorsch nicht in die Startelf kann, sind die Alternativen da: Elvis Rexhbecaj wäre eine Möglichkeit, auch Kristijan Jakić, vor wenigen Tagen von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, kommt in Frage.

Die Münchner hingegen müssen auf Dayot Upamecano verzichten - der zog sich beim Spiel gegen Union Berlin einen Faserriss zu und soll laut einer Einschätzung von FCB-Trainer Thomas Tuchel wochenlang ausfallen. Mit Konrad Laimer (Wade) und Joshua Kimmich haben sich auch zwei weitere Bayern-Stars verletzt. Ob die beiden in Augsburg spielen können, ist noch unklar.