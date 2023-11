Fürth bleibt oben dran - Sieg im Topspiel gegen Düsseldorf

Fürth sorgte dafür, dass Düsseldorf die Franken mittlerweile in die "Angstgegner"-Schublade einsortieren kann . Zum zehnten Mal in Folge gewann Düsseldorf nicht gegen Fürth (vier Remis, sechs Niederlagen), der letzte Sieg auswärts in Mittelfranken liegt elf Jahre zurück. Damals spielten beide Vereine noch in der Bundesliga.

Düsseldorf aktiver, aber wirkungslos

Die Fortuna war in der ersten Halbzeit zwar die aktivere Mannschaft, blieb aber gegen die stabile "Kleeblatt"-Defensive meist wirkungslos. Nach einer runden halben Stunde hatte die Fortuna ihre beste Phase. Zunächst flog ein Kopfball des Ex-Fürthers Felix Klaus (29.) am Tor vorbei, dann verpasste Christos Tzolis (33.) eine Hereingabe von Jordy de Wijs knapp.

Kurz nach dem Seitenwechsel erwischte die Spielvereinigung die Gäste aber eiskalt und nutzte die nicht konsequente Verteidigung. Über Armindo Sieb und Tim Lemperle kam der Ball zu Youngster Wagner, der Leihspieler vom SC Freiburg, verwandelte aus kurzer Distanz (48.). Fürth konnte diesen knappen Vorsprung bis zum Abpfiff verteidigen. Und so liegen die Mittelfranken nur zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz und somit auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze.