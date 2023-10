SpVgg Greuther Fürth wirbelt trotz verschossenem Elfmeter

Vierter Saisonsieg für die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga: Durch die Treffer von Julian Green (45.), Armindo Sieb (47.), Dickson Abiama (74.) und Tim Lemperle (75.) schieben sich die Franken zumindest bis Samstag in die obere Tabellenhälfte. Mit nun 15 Punkten ist die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger im Soll. Vor allem vor den eigenen Fans stimmt die Leistung.

Osnabrück passiv - Hrgota verpasst frühe Führung vom Punkt

Es wurde der erwartete Abnutzungskampf zwischen den heimstarken Fürthern und den auswärtsschwachen Osnabrückern in der ersten Hälfte. Zwar waren die Hausherren von Beginn an die aktivere Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Daraus resultieren jedoch nur wenige klare Torchancen.

Die erste gute Gelegenheit zur Führung verpasste Branimir Hrgota in der 22. Minute. Lennart Grill parierte seinen schwach geschossenen Foulelfmeter. Schließlich gelang vor der Pause aber doch noch die verdiente Führung. Julian Green setzte in der 45. Minute einen Freistoß sehenswert links oben in die Maschen. Die Gäste hatten bis dahin nur einen einzigen Torschuss durch Dave Gnaase abgegeben.

Fürther Offensivwirbel nach der Pause

Unmittelbar nach dem Wechsel erhöhte Armindo Sieb auf 2:0 für das Kleeblatt, und nun war der Bann endgültig gebrochen. Von Osnabrück kam weiterhin nicht viel, der VfL spielte seinem Tabellenplatz (17.) entsprechend. Fürth dagegen spielte nun frei auf, wirbelte in der Offensive regelrecht und wurde durch die Treffer zum 3:0 und 4:0 belohnt. Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg.