3. Liga: Hobsch sichert Unterhaching Dreier gegen Ulm

Zweiter Spieltag in der 3. Liga: Im Duell der Aufsteiger konnte die SpVgg Unterhaching in der Nachspielzeit noch den Sieg einfahren. Mathias Fetsch (40. Minute) hatte für die Gastgeber und sein Mitspieler Raphael Schifferl (11.) per Eigentor sowie Johannes Reichert (45.) für Ulm getroffen, bevor Patrick Hobsch (79./90.) mit einem Doppelpack den Dreier für die Oberbayern perfekt machte.

Eigentor der Weckruf für Haching

Schifferls Eigentor war da der Weckruf. Bastian Allgeier hatte den Ball gefährlich vor das Tor der Gastgeber gelegt, dort versuchte Schifferl vor Ulms Felix Higl zu klären, traf aber das Leder derart unglücklich, dass es unhaltbar für Tormann René Vollath ins eigene Tor sprang.

Nur drei Minuten später konnte Fetsch zwar SSC Keeper Christian Ortag mit einem Chip-Ball überwinden, doch das Leder zog nur wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. In der 27. Minute zirkelte Simon Skarlatidis das Spielgerät per Freistoß über die Mauer, Ortag konnte den Ausgleich mit einer starken Flugparade aber verhindern. Sechs Minuten später war es das Aluminium, das einem Treffer von Aaron Keller im Wege stand.

Fetsch gleicht aus, Waidner verursacht Elfmeter

In der 40. Minute gelang den Oberbayern dann endlich der verdiente Ausgleich. Markus Schwabl bediente Fetsch mit einer mustergültigen Hereingabe. Der Angreifer verwandelt aus acht Metern mit einem Flachschuss ins lange Eck. Doch die Freude über das Remis währte nur kurz. Ein berechtigter Foulelfmeter, den Verteidiger Dennis Waidner mit einer zu aggressiven Aktion gegen Linksaußen Nicolas Jann verursacht hatte, verwandelte Abwehrmann Reichert souverän zur 1:2-Führung für die schwäbischen Gäste.

Haching erkämpft sich den Ausgleich

Der Spielvereinigung fehlte es trotz klarer Überlegenheit in der zweiten Hälfte an zwingenden Strafraumszenen. Doch das Team von Marc Unterberger kämpfte und in der 79. Minute klingelte es endlich wieder im Kasten von Ortag. Patrick Hobsch hatte das Spielgerät per sehenswertem Fallrückzieher am Elfmeterpunkt ins rechte untere Eck gehämmert. Der Lucky Punch zum Dreier gelang den glücklichen Gastgebern dann in der Nachspielzeit. Hobsch machte den Doppelpack perfekt und drehte das Ergebnis zum 3:2-Endstand.