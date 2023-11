Robert Klauß: Ex-Nürnberg-Coach neuer Trainer bei Rapid

Etwas überrascht wirkte Bundestrainer Julian Nagelsmann als er auf der Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Österreich (live am Dienstag ab 20.45 Uhr in der Radioreportage) auf den neuen Trainerjob seines ehemaligen Assistenten Robert Klauß angesprochen wurde. "Glückwunsch, das wusste ich noch nicht. Das freut mich für ihn."

Klauß wurde im Oktober 2022 nach mehr als zwei Jahren als Cheftrainer des 1. FC Nürnberg entlassen. Nun erhält er einen Vertrag bis Sommer 2026 beim österreichischen Bundesligisten SK Rapid Wien.

Co-Trainer von Nagelsmann und Rangnick

Der 38-Jährige arbeitete von 2018 bis 2020 als Co-Trainer bei RB Leipzig. In seiner ersten Saison arbeitete er unter Cheftrainer Ralf Rangnick, derzeit österreichischer Bundestrainer. In seinem zweiten Jahr übernahm Julian Nagelsmann den Posten als Trainer bei RB Leipzig.

"Er ist ein junger Trainer, der mutig ist in seiner Art und Weise, der Dinge probiert. Er hat mit vielen guten Trainern zusammengearbeitet.", sagte Nagelsmann.

"Ich freue mich für ihn. Er kommt in eine sehr, sehr schöne Stadt, in einen Klub mit viel Tradition. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt." Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Bei seiner ersten Station als Cheftrainer in Nürnberg konnte Klauß nicht wie erhofft in den Bundesliga-Aufstiegskampf eingreifen. In 78 Ligaspielen feierten die Franken insgesamt 28 Siege bei 29 Niederlagen und 21 Unentschieden. In den letzten zwölf Ligaspielen unter Klauß ging der Club achtmal als Verlierer vom Platz.

Klauß soll nun in seinem ersten Spiel als Cheftrainer der Hütteldorfer die Serie von fünf sieglosen Spielen vor eigener Kulisse beenden.