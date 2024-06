FC Bayern startet nächsten Versuch bei Joao Palhinha

Er ist der Inbegriff der "Holding Six". Joao Palhinha. Der ehemalige FC Bayern-Trainer Thomas Tuchel hätte ihn so gerne gehabt - und hätte den portugiesischen Nationalspieler auch beinahe bekommen. Aber eben nur beinahe. Der 28-Jährige war schon in München beim Medizincheck - die Unterschrift unter dem Vertrag war eigentlich reine Formsache. Doch dann verweigerte Palhinhas Verein FC Fulham in letzter Sekunde am Deadline-Day die Freigabe - eine Watschn für die Bayern-Bosse.

Jetzt scheint das Thema "Palhinha" beim FCB wieder aktuell zu sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte der 28-Jährige der erste Sommertransfer des FC Bayern werden. Eine mündliche Einigung soll bereits vorliegen.

Schnäppchen für den FC Bayern?

Auch die Verhandlungen mit dem FC Fulham scheinen auf dem positiven Weg zu sein. Damals waren die Bayern angeblich bereit, 65 Millionen Euro an den Premier League zu überweisen. Diesmal stehen deutlich geringere Summen im Raum: Laut Sky soll Palhinha zwischen 40 und 45 Millionen Ablöse kosten - trotz seines Vertrag, der noch bis 2028 läuft.

Schon nach dem geplatzten Deal schien es, dass der Wechsel des Portugiesen nach München nur aufgeschoben sei. Sein Bruder und Berater Goncalo Palhinha schrieb kurz nach dem verpatzten Deal auf Instagram. "Sie haben den Traum nicht zerstört, sondern nur aufgeschoben." Das hörte sich ganz nach einem Wechsel im Winter-Transferfenster an - doch nur zwei Wochen nach diesem Post verlängerte Palhinha seinen Vertrag bei Fulham.

Was passiert mit Kimmich und Goretzka?

Sollte der Palhinha-Deal fix sein, hätte der FC Bayern ein Überangebot im defensiven Mittelfeld. Jungstar und EM-Fahrer Alexander Pavlovic dürfte erst einmal nicht zur Diskussion stehen, ebenso wie Konrad Laimer, der in der abgelaufenen Saison seine Flexibilität unter Beweis stellte. Laut Sky wäre die Bayern-Bosse bereit Leon Goretzka und Joshua Kimmich ziehen zu lassen. sofern ein passenden Angebot vorliegt.