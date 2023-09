Palhinha-Liebeserklärung an den FC Bayern - Wechsel im Winter?

Doch der Wechsel scheint nur aufgeschoben, gut möglich, dass Joao Palhinha schon im Winter-Transferfenster nach München kommt. Das deutet zumindest sein Bruder und Berater Goncalo Palhinha an. In einem Instagram-Post am Sonntag, zwei Tage nach dem gescheiterten Transfer, schrieb er dort seine Sicht der Dinge nieder, die fast schon einer Liebeserklärung an den FC Bayern glich.

Palhinha-Transfer "nur aufgeschoben"

"Sie haben den Traum nicht zerstört, sondern nur aufgeschoben", beginnt er seinen Post mit einem Seitenhieb auf die Verantwortliche des FC Fulham. Der Noch-Klub seines Bruders hatte dem Wechsel bereits zugestimmt und sich auch mit dem FC Bayern geeinigt. Am Ende soll es tatsächlich nur am fehlenden Ersatzmann bei den Engländern gescheitert sein.

Dann die bereits genannte Hymne auf den FC Bayern: "Obwohl wir schon wussten, wie großartig der Klub ist, so ist er nach unserem Weggang noch größer geworden, unabhängig davon, was passiert ist." Der Trip der Palhinha-Brüder an die Säbener Straße hat offenbar Eindruck hinterlassen.

"Der Respekt und die Zuneigung der Menschen bei Bayern, die uns begleitet haben, haben einen Unterschied gemacht in Bezug auf Respekt, Ehrlichkeit und Professionalität. Die Zuneigung zum Verein wird in unserer Familie für immer bestehen bleiben, auch wenn mein Bruder nicht unterschrieben hat." Goncalo Palhinha auf Instagram