Unwetterwarnung: schwere Gewitter in Schwaben und Oberbayern

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Heute Nachmittag und am Abend ziehen von Westen einzelne schwere Gewitter durch. Besonders in Mittelschwaben und im westlichen Alpenvorland kann es örtlich zu heftigem Starkregen mit um die 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen, dazu stehen dicke Hagelkörner sowie schwere Sturmböen um 90 km/h aus Südwest bis West auf dem Programm.

Gefahr für Leib und Leben durch Folgen von Blitzschlag

Laut DWD besteht in der Region Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag und umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste oder andere große Objekte. Äste und Dachziegel könnten herabfallen, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen sowie Kellern sind möglich. Auch Aquaplaning, Erdrutsche und Hagelschlag könnten auftreten.