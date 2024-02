Aleksandar Pavlovic: Ein Eigengewächs beeindruckt beim FC Bayern

Sorgenfrei sind sie beim FC Bayern in diesen Wochen selten. Für leuchtende Augen sorgt aktuell Aleksandar Pavlovic. Mit einer Leichtigkeit spielt das Nachwuchstalent auf der Doppelsechs groß auf. Der 19-Jährige profitiert vom Ausfall von Joshua Kimmich und ist auf dem besten Weg, sich im defensiven Mittelfeld der Münchner festzuspielen. Das Eigengewächs weiß nicht nur, wie man verteidigt, sondern ist auch noch torgefährlich. Am Samstag erzielte er gegen Borussia Mönchengladbach den wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 und leitete damit die Wende ein. "Ich mache meinen Job und wenn der dann noch reingeht, bin ich umso glücklicher", gibt sich der Shootingstar bescheiden.

Tuchel lobt Pavlovic: "Sehr guter Spieler, Top-Charakter"

Auch in Augsburg war der Münchner erfolgreich. Bei den Schwaben traf Pavlovic zur Führung. Zu den zwei Treffern kommen noch zwei Vorlagen (gegen Dortmund und Stuttgart) und das in insgesamt neun Bundesliga-Einsätzen. Keine schlechte Quote für einen Neuling. Die Entwicklung seines Mittelfeldtalents ist auch Thomas Tuchel nicht entgangen. "Seine Art zu spielen ist von viel Selbstvertrauen geprägt und das ist nicht künstlich, weil er so Fußball spielt und sich darin wohlfühlt", lobt der Übungsleiter. Pavlovic sei ein "sehr guter Spieler, Top-Charakter". Auch die Bayern-Bosse sind voll des Lobes. "Wunderbar anzuschauen", fand Vorstandschef Jan-Christian Dreesen den Mittelfeldspieler gegen Borussia Mönchengladbach. "Echt klasse", lobte Präsident Herbert Hainer.

Und er rettet den Rekordmeister aktuell durch die Verletztenmisere. Joshua Kimmich fällt immer noch mit einer Schulterverletzung aus. Ob er im Spitzenspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen dabei sein kann, entscheidet sich in dieser Woche. Das direkte Duell gegen den Tabellenführer wird Konrad Laimer hingegen mit einer Wadenverletzung definitiv verpassen. Es könnte also Pavlovics nächster Einsatz in der Startelf werden.

Endlich wieder ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs?

Geht Pavlovics Aufstieg genauso kometenhaft weiter, könnte er das nächste große Talent aus dem eigenen Stall sein. Lange mussten sie beim Rekordmeister darauf warten. Die letzten erfolgreichen Eigengewächse waren Thomas Müller, David Alaba und Holger Badstuber. Pavlovic ist gebürtiger Münchner und trägt seit der U8 rot-weiß. Sein erstes Tor in der heimischen Arena war dementsprechend ein ganz besonderer Moment: "Ich war hier mehrere Jahre Balljunge. Jetzt ein Tor vor diesen Fans zu erzielen, ist einfach nur fantastisch", sagte Pavlovic und: "Der FC Bayern bedeutet mir alles!"

U17-Trainer Wück: Deutsche Talente brauchen mehr Spielzeit

Der 19-Jährige bekommt derzeit viel Spielzeit beim FC Bayern, absolvierte die letzten beiden Partien über die volle Distanz. Ob er genauso viel Spielzeit hätte, wäre die Personalsituation bei den Münchnern nicht so angespannt? Müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Doch Pavlovics Weg sollte anderen Profis und vor allem den Vereinen als Beispiel dienen, findet U17-Weltmeister-Trainer Christian Wück.

"Wir müssen uns im System Fußball-Deutschland Gedanken machen, wie wir unsere Talente zum Spielen bringen in den höchsten Ligen", sagte Wück in der Bayern 1 Kultsendung "Heute im Stadion" am Samstagnachmittag. Er befürchtet, von England, Frankreich und Spanien abgehängt zu werden. "Sonst werden wir in der U21 und in der A-Mannschaft auf Sicht Probleme bekommen, weil die Talente über die Spielzeit Erfahrung sammeln müssen, und wenn wir ihnen das im System Fußball-Deutschland nicht gewährleisten können, dann müssen wir uns Gedanken machen."