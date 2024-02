Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

FC Bayern dreht Rückstand - Heimsieg gegen Mönchengladbach

Der FC Bayern hat die Pflichtaufgabe gegen "Angstgegner" Borussia Mönchengladbach souverän gelöst. Die Gäste gingen in München am 20. Bundesliga-Spieltag zwar in Führung, am Ende gewann der Rekordmeister aber 3:1.