Dämpfer im Topspiel: FC Bayern rettet Remis gegen RB Leipzig

Tuchel kritisch: "Luft nach oben"

Nach dem Spiel stand die erneute Inkonstanz der Mannschaft im Mittelpunkt. Tuchel befand bei Sky: "Wir haben uns das Comeback verdient." Dennoch sieht der Trainer, der während des Spiels immer wieder mit seinen Assistenten diskutierte, "noch Luft nach oben. Wir haben sehr gut begonnen und dann haben wir eine extrem lange Leitung gehabt, den Plan umzusetzen. Vielleicht liegt es am Plan, das nehme ich auf meine Schultern." Für Kapitän Joshua Kimmich "war es immens wichtig, dass wir so eine Reaktion gezeigt haben. (...) Mich ärgert es so ein bisschen, wie wir die Gegentore bekommen haben."

Der FCB-Coach konnte im Vergleich zum Pokal wieder auf Dayot Upamecano und Min-Jae Kim zurückgreifen und sah schon nach 180 Sekunden die erste große Chance. Jamal Musiala wurde von Harry Kane perfekt auf die Reise geschickt, doch der 20-Jährige scheiterte vollkommen freistehend an RB-Keeper Janis Blaswich (3.). Im Anschluss kam Leipzig besser ins Spiel und sorgte durch engstehende Abwehrketten für Probleme in der Bayern-Offensive.

Leipzig zu schnell und Ulreich patzt

Auf der Gegenseite nutzte Openda eine große Lücke in der Münchener Hintermannschaft, setzte sich im Laufduell mit Min-Jae Kim durch und traf zum 1:0. Der FC Bayern war sichtlich angefasst vom Rückstand, Leipzig nutzte die Verunsicherung und profitierte beim zweiten Tor von einem Stellungsfehler von Sven Ulreich bei einer Ecke.

Auch in der Folge verteidigte RB, das die Bayern zuletzt bereits zweimal ärgern konnte, engmaschig und leidenschaftlich. Bayerische Möglichkeiten blieben Mangelware, stattdessen traf erneut Openda nach einem Steilpass durch die FCB-Abwehr, doch der Franzose stand hauchdünn im Abseits. "Wir haben das Spiel eigentlich gut im Griff gehabt", sagte RB-Stürmer Yussuf Poulsen bei Sky nach dem Spiel zum Spielverlauf: "Wir haben Bayern genau da gehabt, wo wir sie haben wollten."

Kane verwandelt Strafstoß, Sané trifft zum Ausgleich

In der zweiten Halbzeit kam der FC Bayern durch ein ungeschicktes Handspiel von Benjamin Henrichs zurück ins Spiel. Der Nationalspieler hatte einen Sané-Freistoß mit dem Oberarm abgewehrt, nach VAR-Eingriff trat der bis dato unauffällige Kane zum Strafstoß an und verwandelte. Nun kippte das Momentum in Richtung der Tuchel-Elf. Der Trainer hatte zur Pause mit Mathys Tel und Raphael Guerreiro frischen Wind von der Bank gebracht.

Nach einer Leipziger Ecke lief plötzlich ein Bayern-Konter über Musiala, der mit einem perfekten Pass Sané in Szene setzte. Der Nationalspieler blieb cool und erzielte den Ausgleich und sein fünftes Saisontor. In den letzten Minuten waren beiden Teams die Anstrengungen der Partie anzumerken, die Fehler häuften sich und Foulspiele nahmen zu. Eine echte Großchance sprang nicht mehr heraus.