FC Bayern: Mit Wiesntrikot zu einem harmonischen Wiesnbesuch?

Mit langen Mienen traten die Spieler des FC Bayern München im vergangenen Jahr den Wiesnbesuch an, bei dem so gar keine Feierstimmung aufkommen wollte. Ausgerechnet vor dem traditionellen Oktoberfestbesuch litten die erfolgsverwöhnten Münchner unter einer Durststrecke. Vier Liga-Spiele waren die FC-Bayern-Spieler sieglos geblieben. Der Betriebsausflug wurde so zu einem Pflichttermin.

Damit sich diese Bilder nun nicht wiederholen, hat Trainer Thomas Tuchel vor seiner offiziellen FCB-Wiesn-Premiere einen wenig überraschenden Plan. "Wir sollten dreimal gewinnen, sonst wird es ein bitterer Besuch auf der Wiesn", sagte Tuchel vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Wiesn-Trikot: Sehr grün und mit Traditionswappen

Der Kalender ist den Münchnern dabei äußerst wohlgesonnen: Drei Heimspiele während der ersten Wiesn-Woche sind ungewöhnlich. Auf das Spiel gegen Leverkusen folgt der Champions-League Auftakt gegen Manchester United. Anschließend geht es am darauffolgenden Samstag gegen den VfL Bochum. Der Wiesn-Besuch findet am Sonntag, 24. September statt. "nach der Länderspielpause wichtig, dass jeder wieder unsere Prinzipien befolgt. Wir haben jetzt drei Heimspiele hintereinander. Gegen Leverkusen gilt es, den ersten Schritt zu machen. Darauf liegt der volle Fokus", sagte Tuchel.

Für den FC Bayern sind diese drei Heimspiele auch eine Möglichkeit, das neue Wiesn-Trikot zu präsentieren. Auf einem hellgrünen Untergrund ranken in einem etwas dunkleren Farbton Blumen über das neue Wiesn-Trikot des FC Bayern München. Star-Neuzugang Harry Kane präsentierte nun offiziell das Dress, das im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen Premiere feiern wird. Außerdem zu sehen ist das Wappen - ebenfalls in dunklem grün - das 1923 erstmals auf den Trikots des FC Bayern zu sehen war: die Buchstaben F,C,B und M.