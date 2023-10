FC Bayern: Manuel Neuer gibt zehn Monate nach Skiunfall Comeback

Die Zeit des Wartens ist vorbei. Manuel Neuer wird am Samstag, fast ein Jahr nach seinem Skiunfall am Roßkopf am Spitzingsee, bei dem er sich einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte, ins Tor des FC Bayern München zurückkehren. Lange Zeit fragten sich Klubverantwortliche und Fans, ob der 37-Jährige nach dieser schwerwiegenden Verletzung überhaupt noch einmal die Fußballschuhe schnüren und, wenn ja, wann dies der Fall sein würde. Nun verkündete FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf die Frage nach einem Einsatz: "Davon können Sie ausgehen. Wenn jetzt nichts mehr passiert im Abschlusstraining", sagte der Trainer und klopfte dreimal auf den Tisch, "dann spielt er." Am Samstag in der Bundesligapartie gegen den SV Darmstadt 98 wird es also endlich so weit sein.

Sein bislang letztes Spiel hatte Neuer beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour das Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. "Er freut sich darauf, wir freuen uns darauf", sagte Tuchel: "Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt."