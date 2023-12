FC Bayern holt Offensivtalent Zaragoza für nächste Saison

Weitere Spanier im Blickfeld des Rekordmeisters

Zaragoza ist aber nicht der einzige Spanier, den die Münchner auf dem Zettel haben sollen. Wie die "BILD" berichtet will der Rekordmeister einen Innen- beziehungsweise Rechtsverteidiger verpflichten. Laut dem spanischen Portal "Relevo" soll es sich um Arnau Martinez handeln. Der U21-Nationalspieler, der im defensiven Zentrum wie rechts hinten eingesetzt werden kann, spielt aktuell bei der spanischen Überraschungsmannschaft FC Girona. Die Katalanen sind in der La Liga derzeit ärgster Verfolger von Tabellenführer Real Madrid. Martinez kommt in dieser Spielzeit auf elf Einsätze in Liga und Pokal. Er soll wie Zaragoza für den Sommer verpflichtet werden.

Gleiches gilt für Martin Zubimendi. Der 24-Jährige Mittelfeldspieler überzeugt aktuell bei Real Sociedad San Sebastian. Zubimendi fühlt sich im zentralen Mittelfeld wie auf der Sechserposition wohl. Er könnte die von Tuchel geforderte "Holding Six" sein. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2027. Bei einem aktuellen Marktwert von 40 Mio. dürfte ein Transfer nicht billig werden. Allerdings soll es eine Ausstiegsklausel geben, die bei 60 Mio. liegt. Der FC Bayern soll laut einem Bericht der "Sport BILD" intensiv darüber nachdenken, diese zu ziehen.