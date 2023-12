FC Bayern: Nachholspiel gegen Berlin wohl erst 2024

Das wegen dem Wetterchaos rund um München abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin wird voraussichtlich im kommenden Jahr nachgeholt. FC Bayern Präsident Herbert Hainer hatte schon am Samstag angekündigt, dass man hoffe, in Absprache mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und Union das Spiel zügig nachholen zu können.

Die Gespräche der Vereine über einen Neuansetzung mit der DFL laufen. Union-Sprecher Christian Arbeit bestätigte gegenüber dem rbb, dass es auf einen neuen Termin 2024 hinauslaufen dürfte.

Keine Bundesliga-Spiele an Pokalsspieltagen

Zwar hätten beide Mannschaften in der kommenden Woche Zeit, weil sie nicht mehr im DFB-Pokal vertreten seien. Allerdings dürfen laut Arbeit keine Bundesliga-Spiele an Pokal-Spieltagen stattfinden. Das bestätigte auch der deutsche Rekordmeister.

In der darauffolgenden Woche sind Dienstag und Mittwoch durch die letzten Gruppenspiele beider Vereine in der Champions League blockiert. Vor Weihnachten ist dann ohnehin ein Wochenspieltag in der Bundesliga geplant. Danach beginnt die kurze Winterpause.

Nachholtermin soll zeitnah gefunden werden

Die DFL hatte angekündigt, einen Nachholtermin zeitnah bekannt zugeben. Mit einer Entscheidung wird zu Wochenbeginn gerechnet. Wahrscheinlich ist ein Spieltermin im Januar, da es zu Jahresbeginn keine englische Woche gibt. Die Saison wird nach der kurzen Weihnachtsunterbrechung am 12. Januar mit dem Heimspiel der Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim fortgesetzt.

Wegen des Wetter-Chaos im Süden Deutschlands war das Spiel zwischen dem Liga-Schlusslicht aus Berlin und dem Rekordmeister abgesagt worden. Sicherheitsrisiken aufgrund der extremen Schneefälle und die Verkehrssituation machten eine Absage unumgänglich, wie der Tabellenzweite aus München mitgeteilt hatte.