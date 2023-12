Neureuther über EM 2024: "Manuel Neuer ist der Gamechanger"

Fußball-Deutschland fiebert der Heim-EM 2024 entgegen. Mit der Auslosung der Vorrundengruppen hat die heiße Phase der Vorbereitung begonnen. Die 24 Teams kennen ihre ersten Gegner.

Deutschland trifft im Eröffnungsspiel auf Schottland, danach warten Ungarn und die Schweiz. Angesichts des aktuell recht unklaren Leistungsstands des DFB-Teams eine Gruppe wie eine Wundertüte.

"Vor vier Jahren hätte ich gesagt: Total easy, wir schieben mal durch, gar kein Problem. Jetzt spricht man ja schon von einer Hammergruppe", sagt BR-Sportexperte Felix Neureuther in seinem Podcast "Pizza & Pommes".

Neureuther glaubt an Nagelsmann

Vom souveränen Gruppensieg bis zum Vorrunden-Aus scheint alles möglich. Neureuther vertraut allerdings auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes und seinen Coach.

"Ich glaube an die Nationalmannschaft und vor allem auch an Julian Nagelsmann. Mein Gott, das sind alles nur Menschen. Die brauchen auch einfach Zeit zusammen, um sich zu entwickeln", so Neureuther.