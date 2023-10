FC-Bayern-Frauen: Sieg bei SGS Essen - Harder verletzt

Pernille Harder zog sich bei ihrem Tor zum 1:0 beim Spiel in Essen eine Knieblessur zu und fällt die nächsten Wochen aus. Den Endstand von 2:0 besorgte Lea Schüller.

Damit ist das Team von Cheftrainer Alexander Straus in der Bundesliga seit 20 Spielen ungeschlagen und rückt erst einmal vor auf Platz zwei der Tabelle, mit zwei Zählern Abstand auf den VfL Wolfsburg. Die Münchnerinnen können aber noch von später spielenden Konkurrentinnen verdrängt werden.

Führungstreffer mit einem Wermutstropfen

Schon früh war zu erkennen, dass die amtierenden Meisterinnen hier auf Sieg spielen. Sie standen hoch und setzten die SGS stets unter Druck. So dauerte es auch nur bis zur 14. Minute, bis die Münchnerinnen verdient in Führung gingen. Pernille Harder konnte das Leder freistehend in die Maschen dreschen. Allerdings zog sich die vom FC Chelsea gekommene Dänin bei ihrem Treffer eine Knieblessur zu und musste ausgewechselt werden.

FC Bayern legt nach und bleibt souverän

Essen kam so gut wie gar nicht in die gegnerische Hälfte und schon gar nicht gefährlich vor das Tor der Bayern. Der zweite Treffer der Oberbayerinnen hingegen ließ nicht lange auf sich warten. Lea Schüller legte (24.) nach per Kopfball in die untere rechte Ecke. Im zweiten Spielabschnitt hielten die Münchnerinnen weiterhin alles unter Kontrolle. Außerdem kam von den Gegnerinnen offensiv kaum etwas. Vom FC Bayern gab es aber auch so gut wie keine zwingenden Chancen mehr zu sehen. Damit blieb es beim 2:0-Sieg für die Münchnerinnen.