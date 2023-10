Hrubesch übernimmt Frauen-Nationalmannschaft als Interimscoach

Horst Hrubesch kehrt vorübergehend als Frauen-Bundestrainer zum DFB zurück. Der 72-Jährige übernimmt interimsweise die Aufgaben der weiterhin erkrankten Martina Voss-Tecklenburg. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag (07.10.) mit. Für Hrubesch ist es das zweite Mal, dass er dieses Amt vorübergehend ausübt. Schon 2018 übernahm Hrubesch als Nachfolger von Steffi Jones interimsweise. Nachfolgerin damals war Voss-Tecklenburg.

"Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit dem Team. Wir werden zusammen versuchen, uns in den verbliebenen Spielen der Nations League eine gute Ausgangsposition für die Olympia-Qualifikation zu erarbeiten," Horst Hrubesch

Britta Carlson zurück im zweiten Glied

Britta Carlson, die das Team nach der Weltmeisterschaft in Australien vorübergehend geführt hatte, wird Hrubesch zusammen mit Thomas Nörenberg als Assistenztrainerin unterstützen. Nörenberg hat ebenfalls bereits in verschiedenen Positionen für den DFB gearbeitet. Michael Urbansky, der unter Martina Voss-Tecklenburg Assistenztrainer war, gehört dem Trainerteam künftig nicht mehr an, wird dem DFB aber im Frauen-Nachwuchsbereich erhalten bleiben.

Hrubesch wird außerhalb der DFB-Lehrgänge und -Länderspiele sein Amt als Direktor des HSV-Nachwuchsleistungszentrums weiter ausüben, hieß es vom Hamburger SV. "Für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ich musste bei der Anfrage nicht lange überlegen", sagte Hrubesch in der HSV-Mitteilung.

Hrubesch als Spieler und Trainer höchst erfolgreich

Horst Hrubesch kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere als Spieler wie als Trainer zurückblicken.

Als Spieler wurde er mit dem Hamburger SV dreimal Deutscher Meister und gewann 1983 den Europapokal der Landesmeister. 21-mal spielte er auch für die deutsche A-Nationalmannschaft, mit dem Höhepunkt des EM-Titelgewinns 1980.

Als Trainer feierte Hrubesch mit unterschiedlichen DFB-Mannschaften große Erfolge. Der Europameistertitel mit der U19 im Jahr 2008 und mit der U21 im Jahr 2009 ragen dabei heraus. Bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 gewann Hrubesch mit der männlichen Olympia-Auswahl zudem die Silbermedaille.