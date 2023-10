Kurioses Eigentor verhilft Fürth zum Sieg gegen Rostock

Dritter Saisonsieg für die SpVgg Greuther Fürth: Gegen den FC Hansa Rostock blieb die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und zog durch das 1:0 (1:0) in der Tabelle an den Norddeutschen vorbei. Fürth war über weite Strecken die bessere Mannschaft. Das Tor des Tages schenkten sich die Hanseaten, aber selbst ein: Damian Roßbach traf per Kopf in den eigenen Kasten (33.).

Überlegene Fürther in Halbzeit eins

Fürth begann sehr engagiert und übernahm sofort die Spielkontrolle. Dagegen tat Rostock kaum etwas fürs Spiel und beschränkte sich aufs Kontern oder besser gesagt auf Konterversuche, denn ihre Gegenangriffe verpufften meist schon an der Mittellinie.

Das Kleeblatt hatte entsprechend viel den Ball, machte daraus aber zu wenig. Im letzten Drittel war das Heimteam viel zu ungenau. Deshalb entstanden trotz der klaren Überlegenheit kaum Torchancen. Passenderweise war es ein Rostocker, der die Fürther in Führung brachte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte die Spielvereinigung noch das 2:0 erzielen können. Die Doppelchance durch Dickson Abiama und Maximilian Dietz wurde aber nicht genutzt.

Urbig mit starker Parade – Riesenchance zum 2:0

Nach dem Wechsel präsentierten sich die Gäste griffiger und engagierter als im ersten Abschnitt. Die Partie jetzt ausgeglichen und mit Torszenen auf beiden Seiten: Die beste Chance zum Ausgleich vereitelte Fürths starker Keeper Jonas Urbig, der einen Schuss von John-Patrick Strauß aus kurzer Entfernung klasse parierte (70.).

Auf der anderen Seite hätte die SpVgg auch noch auf 2:0 erhöhen können. Einem Abschluss von Branimir Hrgota stand aber ausgerechnet Eigentorschütze Roßbach im Weg, der auf der Linie klärte (87.).