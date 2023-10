FC Augsburg: Thorup gibt keine Einsatz-Garantien zum Debüt

Hinter dem FC Augsburg und seinem neuen Trainer Jess Thorup liegen ein "paar heftige Tage", wie der Übungsleiter vor seinem Debüt gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (17.30 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter) unumwunden zugab. Nur fünf Tage hatte der Nachfolger von Enrico Maaßen Zeit, seine Spielidee an eine verunsicherte Mannschaft weiterzugeben. Genug, um einen Plan für das Gastspiel auf der Schwäbischen Alb zu entwickeln.

Am Samstagmorgen werde noch in Augsburg wie gewohnt um 10.30 Uhr trainiert, berichtete der Däne. Am Sonntagmorgen gehe es dann ins Tageshotel, "von da nach Heidenheim und gewinnen". Die Umsetzung dieser Thorup'schen Blaupause wird aber sicher nicht so leicht werden.

Thorup hat "sehr guten Eindruck"

Der 53-Jährige hat aber nach eigener Darstellung einen "sehr guten Eindruck" von seiner neuen Mannschaft gewinnen können. Auch wenn er noch nicht mit jedem Spieler von Nummer 1 bis Nummer 30 einzeln und ausführlich sprechen konnte - was auch an den Länderspielabstellungen liegt. Der Mensch hinter dem Profi ist Thorup sehr wichtig, um dadurch mehr Leistung herauskitzeln zu können.

Details zum Personal und der taktischen Ausrichtung gegen Heidenheim nannte er nicht. Thorup hat den Neuanfang beim Tabellen-15. verkündet - alles auf Null. Das gilt auch für die Position des Torhüters. "Als neuer Trainer habe ich das Gefühl, das alles von Neuem beginnt", erläuterte Thorup, der als Profi für den KFC Uerdingen stürmte.

Er habe "sehr Gutes" bei allen drei Augsburger Torhütern gesehen. Eine Einsatzgarantie gebe es aber für keinen von ihnen, auch nicht für den bisherigen Stammtorwart Finn Dahmen (25), der im Sommer vom 1. FSV Mainz 05 gekommen war. Ersatzleute sind der frühere Stammkeeper Tomas Koubek (31) aus Tschechien sowie der junge Pole Marcel Lubik (19).

Thorups Plan für Heidenheim steht

"Wir haben viele Spieler mit Potenzial und diese Potenziale sollen ausgereizt werden", sagte Sportdirektor Marinko Jurendic bei Thorups Vorstellung. Maaßen war das bei der jungen Mannschaft nicht gelungen, sein Nachfolger soll nun der starke Impulsgeber werden. "Ich freue mich, die Spieler auf dem Platz zu sehen", betonte Thorup, der seinen Profis in den vergangenen Tagen vor allem das richtige Mindset, also Verhaltensmuster, in offensiven und defensiven Spielsituationen vermitteln wollte.

Seinen Kader wird er voraussichtlich am Tag vor dem Spiel informieren, so macht das der Vater zweier Kinder normalerweise. Sein Debüt in Heidenheim ist aber natürlich ein besonderes Spiel. Es soll schließlich einen Aufbruch markieren und gleichzeitig eine dunkle Serie beenden.

Der letzte Augsburger Auswärtserfolg in der deutschen Eliteklasse liegt mehr als ein Jahr zurück: Am 2. Oktober 2022 gewannen die Fuggerstädter beim späteren Absteiger FC Schalke 04. Aber wie sagte Thorup doch gleich: Samstag Training, Sonntag Tageshotel, "von da nach Heidenheim und gewinnen".