Jess Thorup neuer Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg

Der FC Augsburg hat einen Nachfolger für Enrico Maaßen gefunden. Der Däne Jess Thorup wird am Montag offiziell vorgestellt und soll beim Bundesligisten am Dienstag erstmals im Rahmen eines öffentlichen Trainings mit der Mannschaft auf dem Platz stehen. Und damit auch die Vorbereitung für das Spiel beim 1. FC Heidenheim (Sonntag, 22. Oktober, 17.30 Uhr in der Radioreportage) übernehmen.

International erfahrenen Trainer gefunden

Es sei dem FC Augsburg gelungen einen international erfahrenen Trainer zu verpflichten, der sich mit dem eingeschlagenen Weg des FCA voll und ganz identifiziert, war in einer Vereinsmitteilung zu lesen. Der 53-Jährige, der bereits unter anderem mit dem FC Midtjylland, KAA Gent, dem FC Kopenhagen sowie der dänischen U20- bzw. U21-Nationalmannschaft erfolgreich gearbeitet hat, erhält beim FCA einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Jess hat in seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er sowohl Spieler entwickeln und auch Teams zu Erfolgen führen kann“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic

Erfahrung auch im deutschsprachigen Bereich

Thorup war auch bereits als Spieler in Deutschland beim KFC Uerdingen sowie beim FC Tirol in Österreich im deutschsprachigen Raum aktiv. "Der Verein und die Mannschaft haben viel Potenzial und es ist eine große Freude für mich, in der Bundesliga zu arbeiten und den FC Augsburg gemeinsam voranzubringen“, sagt Thorup,

Bisherige Erfolge

Der 53-Jährige war mit dem FC Midtjylland und dem FC Kopenhagen jeweils dänischer Meister. Außerdem gewann er einmal den dänischen Pokalwettbewerb mit Esbjerg fB und wurde zum Trainer des Jahres 2013 in Dänemark gewählt.