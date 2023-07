> Sport > Ex-Bayern-Kapitän Lahm glaubt an Kane-Wechsel

Ex-Bayern-Kapitän Lahm glaubt an Kane-Wechsel

Die Transfer-Saga um FC-Bayern-Wunschspieler Harry Kane zieht sich in die Länge. Der ehemalige Kapitän des Rekordmeisters zeigt sich optimistisch und glaubt an einen Wechsel des Tottenham-Stürmers an die Isar.