1860 Mitgliederversammlung - viele ungeklärte Fragen im Vorfeld

Das letzte Jahr war wieder einmal ein turbulentes für den TSV 1860 München: Das große Ziel "Aufstieg" klar verpasst, die Stadionfrage weiter ungeklärt, die Finanzlage der Löwen ist eh Dauerthema, und aktuell steht der Verein auch noch ohne Sportdirektor da.

Löwen-Mitglieder im Interessenskonflikt

Da wird das Präsidium auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in München einige Fragen beantworten müssen. Schon im Vorfeld gab es Unruhe wegen des Termins: Denn am selben Tag findet auch ein Testspiel der Sechzger in Memmingen statt - ob da dann viele Mitglieder überhaupt den Weg ins Zenith finden werden, wo die Versammlung abgehalten wird, wo nicht einmal das Präsidium zur Wiederwahl steht? Darüber stimmten die Löwen bereits letztes Jahr ab. Präsident Robert Reisinger wurde für eine weitere Amtszeit bis 2025 bestätigt. Auch damals fand parallel ein Testspiel statt - nur 308 der knapp 25.000 Mitglieder nahmen damals an der Versammlung teil.

Wann kommt Gorenzel-Nachfolger?

Am Sonntag darf man gespannt sein, was der Präsident alles zu sagen hat. Zuletzt trat er in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung. Die "Süddeutsche Zeitung" schrieb jüngst, Reisinger wirke "amtsmüde" - wohl auch, weil der 59-Jährige laut der SZ die Stelle des Sportdirektors sofort wieder besetzen wollte.

Günther Gorenzel, zuletzt stark in der Kritik, hat am 15. Juni den Verein Richtung Klagenfurt verlassen. Seitdem ist die Stelle des Sportdirektors verwaist. Und das zu einer Zeit, wo der Kader für die kommende Saison zusammengestellt werden soll. 17 Spieler haben die Löwen bereits verlassen. Immerhin konnten die Münchner mit Eroll Zejnullahu und Tarsis Bonga zwei Profis für die Offensive verpflichten. Wann die Löwen einen neuen Sportdirektor präsentieren, ist noch völlig offen. Namen kursieren viele, wie Horst Held oder Stefan Lex.

"Deutlich höheres Minus" als im Vorjahr

Viele Diskussionen wird es auch wieder rund um das Thema Finanzen geben. Vergangene Saison sei man mit knapp 500.000 Euro im Minus gewesen, doch in diesem Jahr geht Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer von einem deutlich höheren Verlust aus, wie er in einem Interview mit der "SZ" verdeutlichte.

Das Thema Finanzen ist bei 1860 München unweigerlich auch mit dem Namen Hasan Ismaik verbunden - für den einen ist der Investor der Heilsbringer, für die anderen das Übel aller Löwen-Probleme. Im Gegensatz zu Reisinger meldete sich der Jordanier unlängst auf seinen Social-Media-Kanälen zu Wort und beklagte, dass der Verein das Ziel habe, ihn "müde zu machen."

Was ist mit der Stadionfrage?

Die Stadionfrage ist bislang auch noch nicht geklärt. Die Vereinsverantwortlichen haben sich bislang zu diesem Thema eher zurückgehalten, der Investor spricht sich ganz klar für einen Neubau aus - und damit gegen das ehrwürdige, von den Fans geliebte Grünwalder Stadion. Ob der Jordanier auch die Kosten dafür übernehmen würde, dazu hat sich Ismaik bislang nicht geäußert.