Entscheidung gefallen: Horngacher bleibt Skisprungtrainer

Stefan Horngacher hat um ein weiteres Jahr verlängert, Heinz Kuttin übernimmt künftig die Rolle als Chefcoach der Frauen: Der Deutsche Skiverband (DSV) hat die Bundestrainer-Posten für den kommenden Skisprung-Winter verkündet. Während Ex-Athlet Horngacher seine 2019 begonnene Arbeit einen weiteren Winter lang und damit bis zur WM in Trondheim fortsetzt, folgt bei den Springerinnen der Österreicher Kuttin laut Mitteilung auf Thomas Juffinger.

"Heinz Kuttin hat vier Jahre lang sehr gute Arbeit in der Nordischen Kombination geleistet und ein Stück weit nach einer Veränderung gesucht. Er kann auf einen enormen Erfahrungsschatz und auf eine sehr erfolgreiche Vita als Skisprungtrainer zurückblicken", sagte Sportdirektor Horst Hüttel nach der Cheftrainerklausur des Skiverbandes in Hopfgarten. Interimscoach Juffinger übernimmt wieder seine vorherige Funktion als Co-Trainer.

Kuttin soll für sportliche Wende sorgen

"Mit Blick auf die Zukunft gilt es, junge Athletinnen mit der richtigen Methodik und Strategie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir wollen vom Nachwuchs bis hinauf in die Weltspitze erfolgreich sein", sagte Kuttin, der zuletzt in der Nordischen Kombination an der Seite von Olympiasieger Eric Frenzel arbeitete.

Hinter den deutschen Skispringerinnen liegt ein weitgehend enttäuschender Winter, der Rücktritt von Bundestrainer Maximilian Mechler kurz vor Saisonstart hatte für viel Unruhe gesorgt. Rekordweltmeisterin Katharina Schmid kam im Gesamtweltcup nicht über Rang zehn hinaus und hatte zuletzt mit einem Karriereende geliebäugelt. Kuttin soll nun für die Wende sorgen.

Bei den Männern bleibt der Chef zwar der gleiche. Der 54 Jahre alte Horngacher muss aber künftig ohne seinen Assistenten Michal Dolezal, der den DSV auf eigenen Wunsch verlässt, auskommen. Horngacher hatte seinen Verbleib bereits nach dem Saisonfinale in Planica angedeutet. Das Trainerteam der Kombinierer wird ab sofort durch Constantin Kreiselmeyer, der bisher den Perspektivkader geleitet hat, verstärkt.