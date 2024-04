Felix Neureuther: Thema Ernährung "ist der Politik wurscht"

Neben ausreichender Bewegung ist auch eine gesunde Ernährung wichtig für Kinder. Im BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" hat Felix Neureuther mit Mona Nemmer darüber gesprochen, wie man das Thema Eltern und Kindern näher bringen kann. Nemmer ist Ernährungsberaterin des FC Liverpool und hält das Premier-League-Team mit gesundem Essen fit.

Schon im Jugendbereich des FC Liverpool wird auf die Ernährung geachtet. "Wir versuchen, in der Jugend anzufangen, von der U9 bis zur U21, Ernährungswissen zu vermitteln", sagt die Oberpfälzerin. Aber wie schafft es eine Familie im alltäglichen Leben, die Kinder von gesundem Essen zu überzeugen? Die Oberpfälzerin schlägt vor, Kinder beim Entscheidungsprozess mit einzubeziehen: "Ich bin eine große Befürworterin, die Kids mitzunehmen. Auch beim Kochen mit teilhaben zu lassen, auch vielleicht sogar beim Einkaufen, bei den Entscheidungsprozessen: Was machen wir denn morgen? Was möchtest du denn in deiner Pausenbox haben?"

Thema Ernährung mit "Riesenpotenzial"

Jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig - gesunde Ernährung ist als Thema in der Gesellschaft noch nicht überall angekommen. Felix Neureuther glaubt aber, dass das Thema "Ernährung Riesenpotenzial und positiven Einfluss auf die gesamte Gesellschaft" hätte. Nemmer fordert zudem, das Thema Ernährung in den Schulen zu integrieren.

Neureuther engagiert sich mit seiner Stiftung "Beweg dich schlau" für Kinder - und hat schon mehrmals an die Politik appelliert, sich stärker zu engagieren: "Ich sag dir, ich mache ganz viele Bewegungsprogramme für Kinder in den Schulen und versuche, das Thema Sport und Bewegung mehr in die Schulen reinzubringen. Ist das Thema Ernährung und das Thema gesunde Lebensmittel und Wertschätzung der Lebensmittel, ist das bei unseren Politikern in den Köpfen angekommen oder nicht? Ich habe das Gefühl, ihnen ist es wurscht. Wieso wird es nicht geschafft, in den Schulen das Thema Ernährung besser umzusetzen?", fragt der dreifache Familienvater.

Diabetes und Übergewicht allgegenwärtig

Nemmer gibt die Hoffnung, dass das Thema Ernährung auch in den Schulen ankommt, nicht auf: "Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass es ein riesiges Potenzial gäbe, das sich extrem positiv auf die ganze Gesellschaft auswirken kann, auf alle Gesellschaftskrankheiten, die wir mitschleppen." Diabetes II sei ein Thema, jedes sechste Kind sei übergewichtig. "Und das ist kein Kurzzeitprojekt. Das ist ein Langzeitprojekt. Das braucht Vertrauen und einfach Unterstützung."

Podcast "Pizza & Pommes" in der ARD Audiothek

Die ganze Folge des BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" mit Mona Nemmer und den Podcast-Hosts Felix Neureuther und Philipp Nagel gibt es in der ARD-Audiothek, oder überall, wo es Podcasts gibt.