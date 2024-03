Krachend gescheitert: Aus für Weltcup-Abfahrten am Matterhorn

Vision von Präsident Eliasch

FIS-Präsident Johan Eliasch sorgt mit seinen Plänen im Skisport seit Jahren für viel Diskussionsstoff. Der schwedisch-britische Geschäftsmann an der Spitze des Weltskiverbandes (FIS) will neue Märkte erschließen, noch mehr Weltcups in den USA, dazu Rennen in China oder in Skihallen in Saudi-Arabien. Bei aktiven und ehemaligen Wintersportlern sowie Funktionären und Verbänden treffen die Pläne allerdings auf Unverständnis.

Alpin-Chef Wolfgang Maier hatte am Rande des Saisonfinales im österreichischen Saalbach-Hinterglemm erneut klare Worte für die Pläne des FIS-Präsidenten gefunden: "Durch die Position eines FIS-Präsidenten ruiniert er diesen Skisport", das sei seine persönliche Meinung, aber "zu dieser Aussage stehe ich bei allen Themen. Natürlich macht er das nicht alleine, er hat viele Helfer dazu", so Maier im BR24Sport-Interview. Das Problem sei, "dass ein Mann mit seiner ganzen Art und Weise so regieren kann, dass er den Sport, wirklich schädigt."