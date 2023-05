Staatsgestüt Schwaiganger: Warum der Freistaat Pferde züchtet

Nur die Besten werden gezüchtet

Die Pferde werden sorgfältig selektiert und verpaart, um ihre Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu optimieren. Körperbau, Charakter, Gesundheit, Gang und rasse- und geschlechtstypische Merkmale kommen immer wieder auf den Prüfstand - nur die Besten gehen in Schwaiganger in die Zucht. Die anderen gehen in den eigenen Schulbetrieb oder werden europaweit verkauft.

Gefragte Genetik von "Landbeschälern"

Der sechs Jahre alte Deckhengst Scalatore, ein Deutsches Sportpferd, war schon Landeschampion und Sieger in der Bundeschampionatsqualifikation der fünfjährigen Dressurpferde. Er ist ein sogenannter "Landbeschäler" in Schwaiganger. So nennt man Deckhengste, die dem Staat gehören und mit ihrer wertvollen Genetik intern und auch externen Züchtern zur Verfügung stehen.

Über die eigene Besamungsstation wird von März bis Mitte August auf Bestellung Sperma gewonnen und vermarktet - in ganz Europa. 15 Hengste können auch zum Decken angefragt werden - mit Natursprung. Die Gebühr für externe Züchter: Je nach Rasse, Blutlinie und Erfolg bei einer trächtigen Stute zwischen 250 Euro und 1.500 Euro.

Ausbildung von Pferdewirten und Pferdehaltern

In Schwaiganger wird auch ausgebildet. Denn für die rund 140.000 Pferde in Bayern sind qualifizierte Fachkräfte gefragt. Das "Bildungszentrum für Pferdehaltung und Reiten" bietet Ausbildungsplätze für Pferdewirte an. Neben den 40 Mitarbeitern im Betrieb gibt es derzeit zehn Azubis. "Das Berufsbild Pferdewirt ist ein Beruf mit Zukunft", sagt Gestütsleiterin Cornelia Back.

Aber auch Hufschmieden, Pferdehalterinnen und Pferdehaltern werden Lehrgänge und Fahrkurse für Kutschen angeboten. Hier hat Schwaiganger als Ausbildungsbetrieb einen großen Vorteil: Es ist alles an einem Ort.

Pferde kosten Geld

Das Staatsgut kostet den Freistaat Bayern jährlich rund drei Millionen Euro an Steuergeldern für den laufenden Betrieb. Dazu kommen regelmäßig erhebliche Investitionskosten zur Modernisierung der Bildungsinfrastruktur und der Pferdställe.

Zwar hat Schwaiganger auch Einnahmen durch den Verkauf von Pferden und durch die Tätigkeit der Deckhengste, aber diese fließen in den allgemeinen Topf aller Staatsgüter, aus denen dann wieder Mittel bewilligt werden.

In Bayern werden in der Pferdebranche mit 35.000 Beschäftigten rund 500 Millionen Euro jährlich umgesetzt, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deutschlandweit sind es nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung sogar jährlich 6,7 Milliarden Euro.