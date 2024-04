WM-Vorbereitung: DEB-Team erkämpft sich Sieg gegen Österreich

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich knapp zwei Wochen vor der WM in Tschechien ihren zweiten Sieg in der Vorbereitung geholt. Nach zuvor drei Niederlagen in vier Spielen gewann die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis zum Auftakt der dritten von insgesamt vier Vorbereitungsphasen gegen Österreich in Garmisch-Partenkirchen mit 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).

Für das deutsche Team trafen am Donnerstag Marc Michaelis (8., 11.), Daniel Fischbuch (50.) und Parker Tuomie (52.). Benjamin Baumgartner (16.) und Lukas Kainz (18.) waren für die österreichische Mannschaft erfolgreich.

Maximilian Kastner spielte in seiner Heimat

Man sei "auf einem guten Weg, unsere Identität zu finden, die wir für die Aufgabe bei der WM brauchen", hatte Kreis schon vor dem Start in die dritte Vorbereitungsphase gesagt.

Lokalmatador Maximilian Kastner sagte nach der Partie: "Die Teamleistung war nicht das, was wir von uns erwartet haben. Wir haben definitiv noch Luft nach oben." Der Sieg tue nichtsdestotrotz gut. Vor allem vor heimischen Publik - in Garmisch-Partenkirchen - zu spielen, sei aufregend gewesen.

Nächstes Spiel gegen Österreich am Samstag

Die deutsche Mannschaft spielte offensiv, in der Defensive zeigte sie jedoch Schwächen. Die Gegner aus dem Nachbarland nutzten das besonders im zweiten Drittel aus und verdienten sich den Ausgleich. Im letzten Drittel war das DEB-Team dann aber wieder am Zug und erkämpfte sich so den für das Selbstvertrauen so wichtigen Sieg.

Bereits am Samstag (16.15 Uhr) trifft die Nationalmannschaft in Zell am See erneut auf Österreich. Anschließend geht es am 4. und 6. Mai gegen Frankreich weiter.